Gutt (2) redder tvillingbroren

Helter kommer i alle aldre.

Videoen under viser hvordan Bowdy Shoff (2) redder sin tvillingbror Brock, ifølge Daily Mail.

Deres mor hadde forlatt rommet noen minutter, da ulykken inntraff, og et møbel veltet over Brock.

Vi ser hvordan Bowdy funderer noen sekunder over hva som er best å gjøre, forsøker først å løfte skapet, men det er tungt, så i stedet bestemmer han seg for å dytte det vekk.

Til alt hell ble ingen av guttene skadd i hendelsen som er fanget opp av et webkamera innstallert på rommet.

Far: - Sterke bånd

Faren Ricky Shoff deler den rørende heltehistorien på sin Facebook-side for å advare andre om at møble kan være lealause.

- Jeg har vært i tvil om hvorvidt vi skulle dele videoen, men velger å gjøre det både som advarsel, men også fordi dette er en utrolig historie.

- Vi er så takknemlige for de sterke båndene mellom sønnene våre og føler oss velsignet.