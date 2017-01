Golden Globe-priser til «La-La-Land» og Ryan Gosling

Ryan Gosling fikk en av hovedrolleprisene for sin innsats i «La-La-Land». Musikalen vant også prisene for beste manuskript, beste musikk og beste sang, og musikken ble sågar brukt i åpningsinnslaget av årets vert – og debutant i denne sammenhengen – Jimmy Fallon.

Han sang og danset seg inn til tonene fra filmen, og showet var knapt i gang før han, omtrent som ventet, kom med kveldens første Trump-vits.

«Moonlight» beste drama

Riktignok gikk noen av de gjeveste prisene til andre enn «La-La-Land», rett og slett fordi musikal og komedie har en del priser som er atskilt fra drama. «Moonlight» ble beste drama, mens hovedrolleprisene her gikk til Casey Affleck for «Manchester by the Sea» og Isabelle Huppert i den franske filmen «Elle».

Ryan Gosling og Emma Stone fikk hovedrolleprisene i sine kategorier for innsatsen i «La La Land». Filmen ble også kåret til beste komedie eller musikal, og David Chazelle vant både beste regi og beste manuskript. Musikalen sikret seg samtlige av de sju prisene den var nominert til, da den også vant for beste musikk og beste sang.

Heder til «The Crown» og heder til Danmark

Serien «The Crown» om dronning Elizabeth II av Storbritannia ble beste dramaserie da TV-prisene skulle deles ut. I tillegg vant Claire Foy, som spiller den unge dronningen i serien, kategorien beste kvinnelige hovedrolle.

I TV-klassen ble det også prisdryss til våre skandinaviske naboer i sør. Danske Susanne Bier fikk riktignok ingen egen pris, men tre av skuespillerne i hennes serie «The Night Manager» ble hedret. Tom Hiddleston vant kategorien beste mannlige skuespiller, mens birolleprisene gikk til Olivia Colman og Hugh Laurie.

«The Night Manager» var for øvrig fjorårets påskekrim på TV 2 her hjemme.