Hodejeger Trine Larsen: - Foreldre gjør barna ansvarsløse

«Tving ungene opp om morgenen,» skriver Svein Harald Røine, lederutvikler, mentaltrener og forfatter, på sin blogg.

Røine forteller at han tvang sine egne barn opp av senga da de helst ville sove lenge. Da datteren sa hun ikke orket å stå opp fordi hun hadde sovet dårlig, skrudde Røine på lyset, satte på musikk og ba henne komme seg opp av sengen for å gå på skolen.

Hvorfor? Fordi hun måtte lære seg å stå opp og møte dagen - selv på de dagene hun hadde lyst til å begrave seg under dyna.

- Vi kommer til å møte motgang i livet alle sammen, og det å ha gjort det å komme seg opp om morgenene til en vane, vil gjøre det lettere å komme seg gjennom tunge tider. Det er viktig å tilegne seg den vanen i ung alder, og da er det avgjørende at foreldre tør å ta den kampen, sier Røine til Side2.

- Lettere å kjempe stående



Røines innlegg har blitt lest av rundt 100.000, og det er ingen tvil om at innlegget engasjerer.

- Jeg fikk en henvendelse fra en rektor som hadde fått beskjed fra PP-tjenesten om å lese innlegget. De forklarte at det helt klart var et problem at mange ungdommer ikke kommer seg på skolen, sier Røine.

Selv har Røine fått meldinger fra foreldre som sier føler seg maktesløse fordi ungdommen nekter å stå opp om morgenen.

- Jeg synes ikke man skal være redd for å ta denne kampen som foreldre, men man bør forklare barna hvorfor det er viktig å stå opp. Å forklare hvorfor er avgjørende i enhver situasjon der man ønsker at noen skal gjøre en atferdsendring. Skjønner barna hvorfor, er det lettere å få dem til å akseptere det, sier Røine.

- I kommentarfeltet er det enkelte som skriver at det er tøft å stå opp hvis man sliter med psykisk eller fysisk sykdom. Hva tenker du om det?

- «Det er lettere å kjempe stående en liggende,» skriver jeg i slutten av innlegget, og det beskriver litt min holdning her. Det er veldig få som vinner en kamp når man ligger. Det mentale og fysiske henger tett sammen, og det er mye lettere å tvinge kroppen sin i aktivitet enn å tvinge det mentale. Kom deg opp, ta en dusj, gå en tur og bearbeid tankene, da er du mye mer ressurssterk enn når du ligger.

Foreldrene er premissgivere



Røine understreker at det er foreldrene som er premissgivere for hvordan barna utvikler seg, og at det er avgjørende for foreldre å sørge for at barna får gode holdninger når det kommer til skole og arbeid.

Som lederutvikler er ikke Røine i tvil om at disiplin er et viktig virkemiddel om man ønsker å være en god leder.

- Disiplin skaper en forutsigbarhet og en trygghet, noe som er svært viktig hos enhver leder.

- Foreldre gjør barna ansvarsløse



Trine Larsen, hodejeger i Hammer & Hanborg, mener at foreldre som lar barna slippe skole til fordel for noen timer ekstra i senga egentlig gjør barna en bjørnetjeneste.

HODEJEGER: Trine Larsen.

- Nå har vi hatt noen generasjoner med såkalte curlingforeldre (foreldre som tilrettelegger og beskytter barna sine for at de skal gå smertefritt gjennom livet, red.anm), og det vi ofte ser er at slike foreldre egentlig gjør barna ansvarsløse. Foreldre skal støtte og snakke med barna sine, men enkelte gir så mye omsorg og støtte at man nærmest umyndiggjør barna, mener Larsen.

Larsen tror de aller fleste tar med seg lærdom hjemmefra inn i arbeidslivet, og at det derfor er viktig å lære barna å disiplinere og motivere seg selv.

- Digitaliseringen vil nok føre til at det blir stadig færre ledere i fremtidens arbeidsliv. Det gjør at de personlige egenskapene som å kunne lede og motivere seg selv vil bli stadig viktigere. I fremtidens arbeidsliv vil du nok ikke ha en leder som kan motivere deg på samme måte som før, og man må i større grad selv sørge for faglig utvikling, sier Larsen.

«Dette gidder jeg ikke»



Martine Halvorsen (19) overrasket både venner og familie da hun sluttet på videregående på høsten i tredjeklasse. Hun forteller at hun følte seg umotivert, og at valget om å slutte på skolen føltes riktig for henne. Hun er imidlertid fast bestemt på å fullføre videregående, og tar nå fag som privatist.

Martine synes Røines innlegg er interessant, og tror de aller fleste ungdommer vil kjenne seg igjen i situasjonen han beskriver med sin tenåringsdatter.

- Tanken om at «dette gidder jeg ikke» er nok noe de fleste ungdommer har kjent på når de våkner om morgenen. Det oppleves som tøft å skulle dra seg opp for å gå til noe man i utgangspunktet ikke har så lyst til, sier Martine.

LES OGSÅ: Martine (18): - Da vi var 15 år, hadde flere av venninnene mine slankekonkurranse med mødrene sine

(artikkelen fortsetter under)



MANGEL PÅ MOTIVASJON: - Det oppleves som tøft å skulle dra seg opp av senga for å gå til noe man i utgangspunktet ikke har så lyst til, sier Martine Halvorsen (19).

- Trenger trygghet og veiledning



Martine tror foreldrene spiller en viktig rolle når det kommer til å motivere barna til å komme seg ut av senga, selv om de ikke har lyst.

- Det er utrolig viktig at foreldrene pusher barna på dette området. Min oppfatning er at foreldre ofte gir litt slipp når barna går på videregående, at de tenker at de må ta ansvar selv. Men jeg merker at man trenger foreldrene rundt seg også som tenåring, kanskje mer enn noen gang. Vi trenger trygghet og veiledning inn i voksenlivet.

19-åringen er helt enig med Røine i at man selv har mye å tjene på å lære seg å møte hverdagen, uansett dagsform.

- Røine skriver ikke at det ikke er lov å holde senga når man faktisk er syk. Han skriver om den negative tankegangen som gjør at du ikke står opp når du faktisk er i stand til det, og der er jeg helt enig.

LES OGSÅ MARTINES BLOGG: Beslutningskaos

- Selvfølgelig skal foreldre ta kampen



Martine får støtte fra Gunn Iren Müller, leder i Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG), som mener det er helt opplagt at foreldrene må sørge for at barna kommer seg ut av senga og på skolen.

FUG-LEDER: - Det er fint å ansvarliggjøre barna sine, men det viktigste er at de får seg en utdanning, sier FUG-leder Gunn Iren Müller.

- Selvfølgelig skal foreldre ta den kampen. Ja, ungdommene må lære seg å ta ansvar selv, men enn så lenge de bor hjemme så må foreldrene ta ansvar og sørge for å få dem opp av senga. Det er fint å ansvarliggjøre barna sine, men det viktigste er at de får seg en utdanning, sier Müller.

- Tror du det er mange foreldre som sliter med å motivere ungdommene sine?

- Det varierer nok. Har ungdommen selv en indre driv så står man også opp uten å stille spørsmål ved det. Men hvis det er sånn at man ikke har den indre driven, så er det nok også vanskeligere å komme seg opp om morgenen.

LES OGSÅ: Julian har søkt på over 300 jobber: - Det er altfor mange fordommer mot døve i arbeidslivet