Det beste du kan gjøre for barna i sommer ifølge psykologen? La dem kjede seg

Det nærmer seg sommerferie, og mange gleder seg til å få noen uker fri med sine nærmeste.

Men mens ferieidyll for utslitte foreldre godt kan være å sitte i timesvis i hagen med en god bok, er det ikke nødvendigvis like idyllisk for barna. De kjeder seg raskt, og den avslappende lesestunden blir kanskje hyppig avbrutt av mas og småkrangling fra de yngste familiemedlemmene.

Men skal vi tro barnepsykolog Lyn Fry, så er det bare positivt å la barna kjede seg.

- Din rolle som forelder er å forberede barna på sin plass i samfunnet. Som voksen må man sysselsette seg selv og gjøre ting på fritiden som gjør deg glad, sier Fry til Quartz Media, og fortsetter:

- Hvis foreldrene bruker mye tid på å fylle barnas fritid, vil barnet aldri lære å gjøre dette selv.

Kan utvikle barns kreativitet



Fry er ikke alene om å mene at barn har godt av å kjede seg. I årevis har ulike psykologer og filosofer ment at barn nærmest trenger å kjede seg av og til, og at det bidrar til at de utvikler seg bedre.

Teresa Belton, forsker ved utdanningsavdelingen ved University of East Anglia, sier at det å kjede seg kan utvikle barns kreativitet.

- Når barn i dag ikke har noe å gjøre så slår de med en gang på TVen, datamaskinen, telefonene eller en annen skjerm. Tiden de bruker på dette har økt. Men barn må ha «stå-rolig-og-stirr»-tid, tid der de bruker fantasien og utvikler egne tenkeprosesser. Tid der de får egne opplevelser gjennom lek, eller tid der de bare observerer verden rundt dem, sa Belton til BBC i 2013.

- Store protester fra barna



Foreldreblogger Marte Frimand-Anda, som har to barn på seks og syv år, sier til Nettavisen at hun er «stor fan av å la barna kjede seg».

TOBARNSMOR OG BLOGGER: Marte Frimand-Anda tror barn bare har godt av å kjede seg.

- Hjemmeferie eller helger uten planer begynner ofte med store protester fra barna. Det er masse masing om at livet er helt forferdelig fordi det ikke er noe å finne på, og at vi er skikkelig dårlige foreldre som ikke organiserer noe eller blir med hit og dit, sier Frimand-Anda.

Men etter en stund gir masingen seg, forteller tobarnsmoren.

- Så snart den første irritasjonen over å måtte kjede seg går over, så ser jeg jo at de har det fint. De blir tvunget til å finne på noe selv og leke med hverandre, og da koser de seg.

- Hvor lang tid tar det før mas blir til kos?

- Alt fra noen timer til noen dager. Men når masingen pågår er det viktig at foreldrene ikke gir etter, for da har man det gående. Det handler om å stå i det.

LEKE SELV: - - Så snart den første irritasjonen over å måtte kjede seg går over, så ser jeg jo at de har det fint, sier Marte Frimand-Anda.



- Voksne må ta litt av skylden



Psykolog Lyn Fry foreslår at foreldrene kan sette seg ned med barna ved starten av sommerferien og skrive en liste over aktiviteter som barnet liker å gjøre. Når barnet senere klager over å kjede seg, kan foreldrene be barnet om å finne seg en aktivitet på lista.

- Det er for så vidt en god idé. Selv er jeg gjerne med på å tilrettelegge for at barna skal kunne lese og kose seg. Jeg setter frem fotballmål, henter syklene og foreslår ting de kan gjøre. Noen ganger kan jeg også leke litt med dem, helst ute, men jeg gidder ikke å underholde barna gjennom hele ferien, sier Frimand-Anda.

Selv synes hun det er deilig å kjede seg, og tror barna har godt av rolige dager.

- Veldig mange barn i dag, mine inkludert, er veldig stimulert. Det er så mye som skjer hele tiden, og her må vi voksne ta litt av skylden selv. Vi er nok veldig glade i å organisere, kjøre, hente og underholde barna våre, og noen barn kan nok bli både slitne og stressa av det, mener Frimand-Anda.

Selv om barna hennes ikke alltid er helt enig, tror tobarnsmoren at det derfor bare er fint for barna å «lære å kjede seg».

- Det er verdifullt for barn å lære å leke og finne på ting helt på egen hånd. Det synes jeg er en viktig egenskap, som vi bør hjelpe dem å ta vare på, avslutter Frimand-Anda.

