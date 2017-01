Anne Brith gir sønnen 1.000 kroner for hver sekser. Barnepsykolog: - Jeg er kritisk

(SIDE2): «Jeg har ikke problemer med å belønne gode karakterer med penger. Mulig jeg kunne kjøpt ting til han eller hatt andre «belønninger» men vi har nå bestemt at det aller første året på ungdomsskolen skal være slik».

Det skriver Side2-blogger og firebarnsmor Anne-Brith i et blogginnlegg der hun forteller at hun gir sin eldste sønn, som nå går i åttende klasse, tusen kroner for hver sekser han får.

Ulike meninger



I kommentarfeltet er det mange som forteller at de også gir pengebelønninger til barna sine for gode karakterer.

- Jeg fikk selv penger for gode karakterer, og kommer til å gjøre det samme med mine barn når de er så store, skriver en.

- Jeg synes det er helt greit å belønne når man gjør det bra. Jeg tror at man uansett vil finne en indre motivasjon når man blir eldre. Jeg ble belønnet både med penger og masse ros og glede når jeg gjorde det bra på skolen, skriver en annen.

Andre mener det blir feil å belønne for gode karakterer, spesielt siden det ikke er alle barn som kan oppnå toppkarakterer.

- Synes barn burde bli belønnet etter innsats og ikke resultat. Så lenge de gjør så godt de kan så skal de ikke «straffes» for at karakterene ikke er gode nok for foreldrene, skriver en.

- Det kan være fristende å gi penger for gode karakterer, men jeg mener da at det blir ytre motivert. Jeg mener at jobbing med fag på skolen bør bære indre motivert og noe ungdommen gjør for sin egen del. Ikke for å få penger.

FIREBARNSMOR: Anne Brith har fire barn. Her er hun med de tre eldste.

Psykolog: - Belønn innsats og ikke resultat



Barnepsykolog og professor ved Universitetet i Tromsø, Willy-Tore Mørch, mener det finnes bedre måter å belønne barn på enn ved å gi dem en sum penger.

- Jeg er kritisk til belønning med penger generelt, og uansett så handler det om å gi penger for innsats og ikke for resultat, sier Mørch, og fortsetter:

BARNEPSYKOLOG: Willy-Tore Mørch er kritisk til pengebelønninger.

- Det man ønsker at unge mennesker skal lære seg er å ta initiativ og utvikle utholdenhet til å gjennomføre en oppgave. Fordelen med å belønne for innsats er at selve aktiviteten blir belønnende i seg selv. Det blir morsomt å løse oppgaver og å jobbe hardt med noe. Belønner man kun for resultat så er det tusenlappen som blir det mest interessante, og aktiviteten og faget blir sekundært.

Kan belønne med felles aktivitet



Mørch oppfordrer foreldre til å vise interesse for barnas skoleoppgaver. Fordi barn har stor respekt for foreldrene sine, vil foreldrenes interesse være en form for belønning i seg selv.

- Gi ros og oppmuntre barna til å satse og stå i oppgaven. Da styrker man også relasjonen mellom ungdom og foreldre, sier Mørch.

Skal man i tillegg gi en spesifikk belønning for god innsats, mener Mørch det er bedre å finne en felles aktivitet man kan gjøre sammen.

- Det kommer jo an på hva barnet er interessert i, men kan være alt fra en fotballforestilling til en tur i operaen eller en fjelltur.

Til tross for at Mørch ikke anbefaler pengebelønninger, så tror han mange foreldre vil oppleve at det fungerer på kort sikt.

- Jeg ser ikke bort fra at ungdommen vil få flere seksere om man får en tusenlapp for det, men en sesker oppnådd via kunstige belønninger betyr ikke nødvendigvis at ungdommen blir interessert i faget eller gjør det godt uten belønningen. Straks belønningen faller bort kan motivasjonen falle, mener Mørch.

- Ikke alle barn har evner til å oppnå toppkarakterer



Gunn Iren Müller, leder i Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG), sier at FUG ikke har diskutert pengebelønning av gode karakterer spesifikt, men har likevel noen tanker rundt tema:

INNSATS: - Uansett hva man belønner med så bør det handle om innsats, ikke resultat, sier FUG-leder Gunn Iren Müller.

- I en ideell verden ville alle barn hatt egen motivasjon og indre driv, som gjør at de jobber godt på egen hånd og ikke trenger noen form for belønning. Men jeg ser at unger er forskjellige og at noen kan dra nytte av den gulroten en sum penger vil være, sier Müller.

Müller påpeker at man ikke trenger å belønne med penger, men at man kan bli enige om en aktivitet eller noe annet barnet har ønsket seg.

- Uansett hva man belønner med så bør det handle om innsats, ikke resultat. Ikke alle barn har evner til å oppnå toppkarakterer. Noen barn kan ha jobbet hardt i et fag for å heve seg til en ståkarakter, og det kan være en like stor prestasjon som det er for andre elever å oppnå en sekser, sier Müller, og avslutter med en klar oppfordring til alle foreldre:

- Belønn ut fra barnets eget ståsted og egne forutsetninger.





