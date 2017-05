Far til tre døtre med rørende brev til Ariana Grande: - Syng når du er klar igjen

Millsaps ønsket å fortelle en knust Ariana Grande at det ikke var hennes feil at Salman Abedi (22) detonerte en bombe etter hennes konsert i Manchester Arena mandag kveld.

Den 23 år gamle pop-artisten la ut en Twitter-melding etter angrepet hvor det stod at hun var «veldig lei seg» og «helt knust.»

broken.

from the bottom of my heart, i am so so sorry. i don't have words.