Donnie Wahlberg ga servitør 16.500 kroner i tips

NEW YORK (Nettavisen): «Moren min var kelner og faren min bartender – i årevis. Så når jeg kommer inn hos #WaffleHouse og de ansatte behandler meg som en konge, skal jeg love deg at jeg behandler dem som dronninger. Takk til teamet hos Waffle House i Charlotte», skriver Donnie Wahlberg i en post på Facebook.

Der viser han også fram et bilde av seg selv sammen med de ansatte, samt kvitteringen hvor han har lagt på 2000 dollar i tips på en regning på 82,60 dollar.

I norske kroner tilsvarer dette rundt 16.500 kroner i tips etter en regning på 684 kroner.

Donnie Wahlberg ga også andre som var til stede i kafeen både billetter og backstagepass til en konsert han har sammen med New Kids on the Block i byen.

Han la også ut en video på rundt 11 minutter fra besøket sitt hos Waffle House.

Donnie Wahlberg er ikke bare medlem av New Kids on the Block, han har også en lang film- og TV-karriere på CV-en. Donnie Wahlberg har blant annet spilt i TV-seriene «Blue Bloods» og «Band of Brothers», samt filmene «Saw II», «Saw III» og «Saw IIII».

47-åringen er også storebroren til Mark Wahlberg.

