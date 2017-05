Dette bildet av NATO-toppenes ektefeller vekker oppsikt

Under fotograferingen av de politiske ledernes ektefeller var det flere kjente ansikt. Melania Trump, konen til USAs president Donald Trump, og Birgitte Macron, konen til Frankrikes president Emmanuel Macron, var blant de mest kjente.

Likevel var det noe spesielt med bildet. For bak alle kvinnene dukket det nemlig opp en mann. Vedkommende er Gauthier Destenay, som er ektemannen til Luxembourgs statsminister, Xavier Bettel.

KJENT PAR: Gauthier Destnay (til venstre) og statsminister Xavier Bettel er et kjent par i Luxembourg.

Per dags dato er Bettel den eneste statslederen som er åpent homofil. De to giftet seg i 2015, men deres forhold hadde vært kjent så tidlig som i 2013, da Bettel ble valgt til statsminister.

- Jeg er sjokkert, men med en liten gledeståre, skriver en Twitter-bruker som har sett bildet av ektefellene.

- Gauthier Destenay er virkelig en inspirasjon! Full fart fremover for LHBT-bevegelsen, skriver en annen bruker på Twitter.

Selv om Bettel i dag er den eneste statslederen som er åpent homofil er han ikke den første. Både Elio Di Rupio, tidligere statsminister i Belgia, samt Johanna Sigurdsdottir, tidligere stasminister på Island, var begge åpne om sin seksualitet.

Bildet av Destenay og de andre ektefellene har skapt flere positive reaksjoner på sosiale medier.

I LOVE that Gauthier Destenay, "First Gentleman of Luxembourg," attended events for NATO spouses. Kudos to him. https://t.co/iW0EJT0E0j — Sarai Walker (@QueSaraiSera) May 25, 2017

My first time hearing about Luxembourg's pm Xavier Bettel and his husband Gauthier Destenay and I'm shook with a lil tear of joy — Leonardo (@lnrdmc) May 26, 2017

Gauthier Destenay, Luxembourg's first gentleman, truly is an inspiration. Forward goes the LGBTI+ community!! — Sima Gcora® (@Sima_Gcora) May 26, 2017

The photos of #GauthierDestenay in Brussels have really made my day today. How happy and smiley he is, overjoyed. You go Gauthier Destenay! pic.twitter.com/60tjDXLoRD — Alex Lewis (@rolacolaandalex) May 26, 2017

