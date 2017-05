Det var først da Chris så dette bildet, at han forsto hvorfor kjæresten absolutt ville sitte bakerst

De aller fleste forbinder kanskje ikke en kjøretur ned tømmerrenna med romantikk, men dette paret er unntaket!

Eugene Williams og kjæresten, Chris, var i Disneyland denne uken og kjørte Splash Mountain, en tømmerrenne med et fall på 15 meter. Midt under fallet blir man tatt bilde av, og da holdt Williams opp en plakat der det sto: «Chris, vil du gifte deg med meg?»

Williams har selv delt bildet på Reddit, men saken er omtalt av mange nettaviser, blant annet Huffington Post.

- Jeg var nervøs hele tiden mens vi satt der, men jeg kysset og klemte veldig på han. Så sa jeg til kjæresten min at vi måtte late som vi ble sjokkerte da bildet ble tatt. Da vi var ferdige gikk vi for å se på bildet, og han sa at han skjønte det med en gang han så plakaten på bildet og begynte å gråte, forteller Williams til Huffington Post.

FORLOVET: Eugene fridde til kjæresten, Chris, på Disneyland - og fikk ja!

