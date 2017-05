Den mystiske soppen lukter pill råttent, men skal gi kvinner umiddelbar orgasme

Soppen, som tilhører Dictyophora-familien, vokser kun på mellom 600 og 10.000 år gammel lavagrunn på Hawaii, skal angivelig gi kvinner orgasme øyeblikkelig.

Den ble første gang beskrevet i 2001, av medisinforskerne John C. Holliday og Noah Soule. De omtalte da den organsjefargede soppen som «en potent kvinnelig afrodisium når den luktes.»

Virker ikke på menn



- Virkelig, nesten halvparten av de kvinnelige testpersonene fikk orgasme spontant da de luktet på den, uttalte Holliday etter at hans team av forskere hadde testet ut soppens effekt på en gruppe frivillige.

Studien var liten, det var kun 16 kvinner og 20 menn med. 6 av kvinnene fikk umiddelbar orgasme under studien.

Men soppen virker ikke å ha samme effekt på menn som lukter på den, noe forskerne ikke har klart å forklare.

Lukter som syk sæd



Reporter for Discover Magazine, Christie Wilcox ville selv finne ut om myten omkring den sjeldne orgasme-soppen faktisk stemmer, og dro til Hawai for å ta seg en sniff. Det ble ikke slik hun hadde sett det for seg.

- Det var uten tvil den verste lukten jeg har utsatt neseborene mine for. Jeg kan si at det var verre en lukten av en slimete, død hval, skriver hun i bloggen.

Hun sammenlignet også lukten med sæd, men ikke av den friske typen.

- Det var det jeg antar at varm, gammel og ekstremt syk sæd lukter som, skriver hun på bloggen sin.

Kan skyldes et spesielt organ i nesen



Soppen hadde dermed ikke den helt store effekten på Wilcox, og forskere mener nå å ha funnet ut av årsaken til hvorfor kun noen kvinner får orgasme av en liten sniff.

Kvinnene som nådde klimaks påstås å ha et velfungerende Vomeronasale organ, eller Jacobs organ som det også heter. Det skriver Daily Mail.

Kvinner som ikke har dette organet som finnes fremst i neseskilleveggen, blir umiddelbart kvalme av lukten til soppen.

Nå har det vært diskutert om det finnes et vomeronasalt organ hos mennesket, og om vi faktisk er påvirkelige av feromoner, slik dyr er.

Mat som intensiferer orgasme



Men om du ikke skulle finne denne unike soppen, er det heldigvis andre ting kvinner kan lukte og spise for å få et bedre sexliv og sterkere orgasmer.

Ifølge eksperter er det tre matvarer som er effektive om du vil øke temperaturen på soverommet. De sier nemlig at tunfisk, alger og parmesan er det beste man kan gi kroppen.

Det sies at disse livsmidlene inneholder mye av aminosyrene histidin og fenylalanin som kroppen omdanner til histamin og fenyletylamin som gjør oss opphisset. Sistnevnte spiller til og med en stor rolle for hvordan vi opplever orgasmen

Alger er også rike på sink og omega 3-fettsyrer. Dette kan bidra til å øke følsomheten i kjønnsorganet og gjøre at orgasmene blir mer intense.

Mørk sjokolade er også bra for sexlysten, fordi den inneholder fenylalanin som er koblet til seksuelle følelser.

