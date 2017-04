De norske toppmodellene du kanskje ikke visste om

Vi digger når andre nordmenn gjør det bra i utlandet, og de fleste har fått med seg at navn som Iselin Steiro og Ingrid Bolsø Berdal har blitt satt på verdenskartet. Men visste du at det også er flere norske jenter som virkelig rocker den internasjonale modellbransjen akkurat nå?

Bli bedre kjent med jentene på Instagram nederst i saken.

Lange dager og hard jobbing

Kristine Frøseth på sett for Victoria's Secret Pink.

For de norske jentene som lever av modellyrket, består hverdagen av utallige reisedøgn, lange dager og sjeldent fri.

- Spesielt for jentene som jobber high fashion og gjør visninger for de store motehusene, er det mye reise og lange dager, forteller Jonas Mangerud i modellbyrået Heartbreak.

- De er gjerne innom flere land på én uke, og det krever sitt mentalt.

Det er nettopp modellene som jobber high fashion og går visninger for de store navnene de fleste kjenner til, men det er også et knippe jenter som jobber kommersielt og kan tjene millioner i året uten at man nødvendigvis hører om det på hjemmebane. Kommersielle modeller gjør gjerne reklamejobber, kataloger og nettbutikker, mens de som jobber "high fashion" gjør visninger og kampanjer for de store motehusene.

Selv om modellyrket er hardt og krevende, byr det også på eksotiske reisemål, spennende mennesker og opplevelser de fleste av oss bare kan drømme om. Vi heier på tøffe jenter med bein i nesa, som satser på drømmene sine!

Gjennombrudd i Hollywood



For flere av jentene er det faktisk ikke "bare" én drøm som har gått i oppfyllelse - mens Kamilla Alnes hadde en rolle i American Horror Story og serien I Live With Models, gjør Kaya Wilkins det stort både som musiker og nå også skuespiller i Joachim Triers kommende film Thelma.

En annen som virkelig er i ferd med å gjøre seg bemerket som skuespiller, er 20 år gamle Kristine Frøseth. I tillegg til å være et av de hotteste navnene i motebransjen med blant annet store kampanjer for Prada og Chloé, ble det nylig kjent at hun har landet en rolle i den nye Netflix-filmen Apostle. Kristine blir også snart å se i piloten til Let the right one in, samt en stor rolle i den nye serien Sierra Burges Is a Loser. Vi gleder oss til å se mye mer av Kristine i tiden fremover!

Ta en titt på de inspirerende instagrambildene under, og bli bedre kjent med noen av nåtidens mest suksessfulle norske modeller.

Gitte Lill Paulsen



Smellvakre Gitte Lill gjør stor suksess som modell i New York, hvor hun er signert med Ford Models. Gitte jobber kommersielt, og ble i sin tid signert som en såkalt Plus Size modell hos Ford. Side3 skrev nylig en sak om Gitte Lill, etter at hun ble koblet til Aksel Lund Svindal.

Modellen og danseren reiser verden rundt med jobben, og poster ofte bilder fra eksotiske steder.

#kalekolada 👅 Et innlegg delt av Gitte (@gittelill) torsdag 23. Feb.. 2017 PST

🐢 Et innlegg delt av Gitte (@gittelill) mandag 06. Mars. 2017 PST

#NYC When you can't see the #city for all the #buildings 🖤 Et innlegg delt av Gitte (@gittelill) søndag 19. Feb.. 2017 PST

#HIKING with @antoineverglas @ninastrauss always #summer somewhere 🤜🏼🤛🏼 Et innlegg delt av Gitte (@gittelill) fredag 03. Feb.. 2017 PST





Kristine Frøseth

I tillegg til å ha hatt modelloppdrag for blant annet Victoria’s Secret og Chloé, gjør Kristine seg som nevnt bemerket som skuespiller. Vi digger å følge Kristine på Insta, hvor hun gjerne poster bilder fra innspillinger, modelloppdrag og spennende reiser.

More juicy by @nagi_sakai 📸 Et innlegg delt av kristine_froseth (@kristine_froseth) torsdag 26. Jan.. 2017 PST

When food on set has arrived 🍴🍴🍴 Et innlegg delt av kristine_froseth (@kristine_froseth) fredag 08. April. 2016 PDT

Back in high school doing it right @giorgia_whigham @aliceheyalice 🎀🎊💖💃#sierraburgess @black_label_media 💖 Et innlegg delt av kristine_froseth (@kristine_froseth) torsdag 16. Feb.. 2017 PST





Kamilla Alnes

Kamilla Alnes ble først kjent for norske tv-seere da hun vant Top Model i 2007. I ettertid har du sikkert sett henne i American Horror Story, hvor hun spilte rollen som svenske Vendela over flere episoder. Kamilla har også blant annet hatt en fast rolle i serien I Live With Models, og er å se i flere kortfilmer.

Kamilla bor i likhet med Kristine i Los Angeles, hvor hun også gjør det stort som modell med jobber for blant annet Vogue.

📸 by @mariusbeckdahle :) Et innlegg delt av Kamilla Alnes (@kamillaalnes1) mandag 06. Mars. 2017 PST

Photo by @its_kook Makeup by @ermahnospina Hair by @colorbychadkenyon 😘😘 Et innlegg delt av Kamilla Alnes (@kamillaalnes1) onsdag 09. Mars. 2016 PST

@official_minkpink shoot ☺ 📸 by @adamrindy Et innlegg delt av Kamilla Alnes (@kamillaalnes1) lørdag 11. Mars. 2017 PST

Ada Martini



Ada har base i New York, hvor hun også driver bloggen Models and Truffles sammen med to modellvenninner. Ada har tidligere fortalt Side2 om viktigheten av å være tilstede på sosiale medier som modell i 2017: "Sosiale medier var tidligere litt viktig, men det var ikke avgjørende om du hadde få eller mange følgere. I dag betyr sosiale medier alt."

👁👄👁 @sash19 📸 Et innlegg delt av Ada (@adamartini) fredag 13. Mai. 2016 PDT

😉 still summer ✔️still smiling ✔️ 😊😊😊😊😊😊😊😊 bikini @rebel_stone 👙😍 Et innlegg delt av Ada (@adamartini) torsdag 28. Juli. 2016 PDT

Martine Lervik



Martine har i likhet med Kamilla vunnet norske Top Model, og jobber nå fulltid som modell i London. Martine er ofte å se i reklamefilmer, og har jobbet for blant annet Pepe Jeans og The Kooples.

Bringing back the 80s perm 🐩🐩 nobody puts baby in a corner Et innlegg delt av Martine Lervik (@martinelervik) mandag 27. Mars. 2017 PDT

Me in 1976 by @zoemcconnell Et innlegg delt av Martine Lervik (@martinelervik) onsdag 22. Mars. 2017 PDT

Hands up for @holly.horne! HAPPY BIRTHDAY ❤️ throwback to last year with @tommywharfe by the sea 🌊 Et innlegg delt av Martine Lervik (@martinelervik) onsdag 29. Mars. 2017 PDT





Becca Hiller

Becca holder for tiden til i LA, og gjør stor suksess med kampanjer for blant annet Diesel. Ta en titt på de inspirerende instagrambildene hennes!

🍒 Et innlegg delt av BECCA (@beccahiller) søndag 08. Jan.. 2017 PST

"Strange Fascination" Mirage no.4 @miragemagazine Et innlegg delt av BECCA (@beccahiller) lørdag 22. Nov.. 2014 PST

@russhmagazine 🌺 🍋 @purienne_ Et innlegg delt av BECCA (@beccahiller) mandag 04. Jan.. 2016 PST





Kaya Wilkins

Som nevnt gjør Kaya stor suksess som musiker, hvor hun er kjent under navnet Okay Kaya. Det var allikevel som modell hun først startet, og nå er hun tilbake i søkelyset også i motebransjen. Vogue kalte nettopp Kaya Modeling's girl of the season, etter at hun gikk visninger for flere store navn som Calvin Klein, Marc Jacobs og Balenciaga.

Et innlegg delt av Kaya (@okay.kaya) torsdag 23. Mars. 2017 PDT

Whoops! @thesocietynyc Et innlegg delt av Kaya (@okay.kaya) fredag 20. Jan.. 2017 PST

Et innlegg delt av Kaya (@okay.kaya) onsdag 18. Jan.. 2017 PST





Sunniva Vaatevik



En norsk modell som virkelig har kommet som et stjerneskudd den siste tiden, er Sunniva Vaatevik. Sunniva jobber i high fashion-markedet, og har gått visninger for Gucci, Balenciaga, Burberry, Givenchy og Pucci, bare for å nevne noe.

Balenciaga AW17 #demnagvasalia & #lottavolkova Et innlegg delt av @itsmesunniva søndag 05. Mars. 2017 PST

⚔️ #outtake @selfservicemagazine Et innlegg delt av @itsmesunniva søndag 19. Mars. 2017 PDT





Oda Marie Nordengen

Oda Marie holder til i New York, hvor hun bor sammen med en slange og en øgle. Oda jobber kommersielt, og poser stadig vekk inspirerende bilder på instagram.