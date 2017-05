Britisk studie: Smarte kvinner drikker mest

En ny studie utført på London School of Economic viser at kvinner som har studert, drikker mye mer alkohol enn kvinner som ikke kom lenger enn videregående, skriver The Telegraph.

Det er nesten dobbelt så stor sjanse for at de drikker hver dag, og de er også i risikogruppen over kvinner som kan utvikle et drikkeproblem, kommer det frem i studien.

Kan forutse drikkevaner fra tidlig alder



Forskere har kommet frem til dette ved å studere flere tusen kvinner og menn på 39 år, som alle ble født i England i løpet av den samme uken i 1970.

Kvinnenes drikkevaner kunne til og med forutsees ut i fra hvordan de gjorde det på skolen så tidlig som i 6-årsalderen.

De som fikk medium eller høye karakterer som unge skolejenter, har opp imot 2,1 ganger større sjanse for at de drikker daglig som voksne.

Francesca Borgonovi og Maria Huerta som skrev den nye studierapporten har flere teorier på hvorfor det er slik.

Får barn sent i livet



En faktor er at disse kvinnene får barn mye senere i livet, og har derfor ikke så mye ansvar fra ung alder. De har også et mer aktivt sosialt liv, og jobber ofte i et mannsdominert yrke hvor det er en mer utpreget drikkekultur.

Flere er også vokst opp i middelklassefamilier hvor foreldrene mest sannsynlig drakk alkohol foran barna sine ofte.

Sammenhengen mellom utdanning og drikkevaner var ikke like fremtredene hos mennene.

