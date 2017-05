FILE PHOTO: Ariana Grande speaks at the NBC Universal press tour in Beverly Hills, California FILE PHOTO: Cast member Ariana Grande answers questions during the panel for "Hairspray Live!" at the NBC Universal Television Critics Association press tour in Beverly Hills, California, U.S. August 2, 2016. Foto: Phil McCarten (REUTERS/NTB scanpix)

Ariana Grande lover veldedighetskonsert for ofrene i Manchester

Hyller Manchester by for måten den har reagert på terroraksjonen.