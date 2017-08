Vi har funnet de stiligste lampene på nett

Del på Facebook Del på Twitter

For nordmenn flest har FINN blitt et nært og kjært nettsted, hvor vi er hyppig innom, enten det dreier seg om boligjakt, jobbsøking eller brukthandel. Nå blir det enda en grunn for å klikke seg inn, nemlig til den nye nettbutikken, FINN shopping.

- FINN shopping er en markedsplass som samler splitter nye produkter fra mange ulike nettbutikker. Vår ambisjon er å gjøre netthandel enklere, ved å tilby mange produkter på ett sted, og tryggere ved at FINN garanterer for handelen og ordner levering, sier Anett Nylander, leder for digital markedsføring i FINN shopping.

Når du handler på FINN shopping har du én handlekurv og betaler én gang, men kan få varer levert av ulike leverandører, som holder til på ulike steder. Totalt finnes det rundt 20.000 varer i hyllene, med hovedfokus på produkter til hus og hjem.

- Vi samarbeider med flere av Norges største nettbutikker og importører av møbler og interiør, men også med flere mindre butikker som tilbyr spennende og unike ting. Det viktigste for oss er at våre partnere tilbyr bra produkter til best mulig pris, sier Nylander.

Under finner du våre favoritter til hus og hage:





Finn interiørskatter som løfter hjemmet



FINN shopping tilbyr et bredt utvalg av produkter i kategoriene barn, hus og hjem, fritid og hobby, sport og friluftsliv. Interiørsiden utmerker seg godt, og her kan man lete seg igjennom de største trendene for hjemmet.

Det er lite som skal til for å få en ny og personlig stil i hjemmet. Skaff deg en ny puff i høstens hotteste farge, okergult, eller bytt ut den gamle hylla med marmor, som alltid er en sikker vinner. Gull og metall gir en luksuriøs look, og kombiner det gjerne med grønne planter og fargerike puter - da blir hjemmet klart for høstkos!