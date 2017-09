Trendplaggene du må sikre deg i høst

Del på Facebook Del på Twitter

Moteverdenens kanskje viktigste sesong er godt i gang og fashionistaer verden over er klare til å oppdatere garderoben med nye skatter.

Høsten er og vil forbli den fineste motesesongen, da den tillater oss å leke med fargepaletter, materialer og teksturer. Er du usikker på hva du skal investere i den kommende sesongen? Vi har tatt en titt på den splitter nye kolleksjonen fra Lindex, som er smekkfull av høstens viktigste trender!

Uniformert romanse



Trendene beveger seg mer mot komfort, og moten handler om å kunne uttrykke seg selv og tolke trendene på sitt vis.

En av høstens mest fremragende materialer er utvilsomt lakk og deilig strikk. Sammen utgjør disse motpolene det perfekte høstantrekket med ubegrensede stylingsmuligheter. Vær så rocka eller så romantisk som du bare vil, ved å kombinere et lakkskjørt sammen med en deilig strikkegenser.

Se hele høstkolleksjonen hos Lindex HER!

Femme vs. Homme



Vi ser at butikkene fylles med en ny fargepalett i miks med grunnfargene, som sort, grått og hvitt.

- De selvskrevne fargevalgene er oransje, grønn og lilla», sier designsjef i Lindex, Annika Hedin.

Designsjefen hos den populære butikkjeden kan fortelle at den nye kolleksjonen ved navnet «Masterpieces» handler om power dressing. Du skal kombinere det feminine med det maskuline.



Dressjakken og dressbukser er nøkkelplagg denne sesongen og kan gjerne kombineres med "logo" t-skjorter, i stedet for pene skjorter for en mer avslappet look.

Dressjakken passer i tillegg utmerket sammen med blomstrete kjoler, så ikke pakk bort skattene du skaffet deg i sommer.

Klikk her for å titte på hele Masterpieces-kolleksjonen!

Høstens "må-ha" jakke



Høst- og vintergarderoben er ikke fullkommen uten et par herlige ytterplagg. Sats på en dyrisk fuskepels, som gir deg en følelse av luksus og tilfører ethvert hverdagsantrekk en spennende vri.

Denne dobbeltspente ullkåpen i klassisk frakkfasong leker med dimensjoner og gir en fantastisk silhuett. Absolutt en av våre favoritter i Masterpieces- kolleksjonen.

Fargerikt tilbehør som «popper»

Vi så at «statement» tilbehør gjorde comeback denne sommeren og det er ingen grunn til å pakke bort de fargerike detaljene, som kan endre et helt anvendelig antrekk til noe spennende og kult. Denne høsten kan du sette på deg fargerike sokker, strømpebukser – ja til og med undertøy!

HER KAN DU SE HELE MASTERPIECES- KOLLEKSJONEN







Fotograf: Jaclyn Adams

Modeller: Constance Jablonski & Steffy Argelich

Stylist: Jessica Pousette, Lindex Studio

Hår: Mette Thorsgaad

Makeup: Anne Staunsager