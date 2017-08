Slik kan du vinne et helt livs forbruk av sko

Del på Facebook Del på Twitter

#WomanNeedMore er budskapet til Bianco gjennom deres nye AW17-kolleksjon, og butikkene har allerede fylt seg opp med sko i forførende høsttoner med metalliske detaljer og vakker dekor.

Nå som høstsesongen gjør sin ankomst, hvor vi må skjule oss bak lange kåper og jakker, er fine sko viktigere enn noen gang. Dette året kan vi glede oss over pumps, støvletter, ankelboots med eller uten lisser, plattform-sneakers, hiker-stil, chunky flatform, og sesongens mest dominerende trend, mid-high-heels, som gjør høye heler til en drøm!

Bianco gir oss et prima utvalg av materialer i denne kolleksjonen, som strekker seg fra smidig lær og mykt semsket skinn, til såler av gummi og tretrukne hæler.

Det kan være vanskelig å finne favoritten blant alle stilene, og da kommer skokjedens største konkurranse godt med. "Win the whole collection #OnePairIsNotEnough" gir deg nemlig muligheten til å vinne en hel Bianco-kolleksjon, både for herre og dame. Vinneren mottar en katalog med topp trender for AW17-kolleksjonen, og videre vil den heldige motta et unikt gavekort på 80 par sko!

Både damer og herrer har stor fordel av å melde seg på Biancos konkurranse i høst. Hele kolleksjonen finner du på bianco.com

Jakten på "The Golden Ticket"

For å få sjansen til å vinne den store sko-jackpoten trenger du en gullbillett, men jakten etter den er ikke vanskelig. Alt du trenger å gjøre er å gjennomføre et kjøp hos Bianco på 500 kroner, og gullbilletten er din! Du kan til og med få 2 gullbilletter for et kjøp på 1000 kroner, og slik fortsetter regla. Desto flere gullbilletter du fyller ut, desto større sjanse er det for å bli den store Bianco-vinneren.

Konkurransen pågår fra 28.august til 24.september, og for å bli med i trekningen må du fylle ut nummeret på gullbilletten på winthewholecollection.com. I tillegg må du melde deg på Biancos nyhetsbrev.







Her ser du et knippe av våre favoritter for herre og dame:

Bianco har satset stort på sko til herre. Gave-inspirasjon til kjæresten finner du her.

Mange kvinner er enig i at "One Pair is Not Enough". Sko til enhver anledning finner du her





Biancos AW17-kolleksjon er allerede å finne i Biancos butikker og på bianco.com.



Her kan du finne lokasjonen til din nærmeste Biancobutikk.