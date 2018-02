Slik finner du den perfekte matchen for deg

Del på Facebook Del på Twitter

Tenk om du bare kunne raske med deg noen bukser fra butikken, uten å måtte prøve dem, hver gang du skal investere i nye.

Lindex har kommet opp med et konsept som gjør kjøp av nye bukser så lett som bare det – Pants Solution.

Konseptet er enkelt. Når du har funnet din favoritt modell fra Lindex vil alle bukser av den modellen, uavhengig av design og materiale, alltid passe deg perfekt. Har du funnet din match trenger du aldri å prøve en bukse igjen. Alt du trenger å gjøre er å huske din passform.

Buksene og jeansene som kompletterer ditt uttrykk

En bukse eller jeans du er fornøyd med er essensielt. De fleste bukser og jeans kan man lett dresse opp og ned, men det er noen som gjør seg bedre i formelle settinger, akkurat som at det er noen bukser som er mer avslappede enn andre.

Det du må finne ut av før du velger buksemodell er hvem du er. Buksene du bruker er med på å forme ditt uttrykk, og derfor er det viktig at du velger den modellen som kompletterer deg og din stil.

Avslappet

Avslappet mote har virkelig vært i fokus de siste årene, og du ser at det formelle har blitt gjort røffere. Det er gode nyheter for deg som er den som liker å kle deg litt mer casual, for plutselig kan en avslappet bukse fungere i de fleste settinger.

Er du den som har komfort som første prioritet når du ser etter bukser? Modellene med elastiske midjer, avsmalende ben, lavere skritt og som sitter veldig behagelig på er de du da skal se etter.

Bukse-modeller:

MAIA - BELLA - AVA - ALEX



Klassisk og ren

Klassisk og rent går aldri av moten, og passer spesielt deg som har en litt mer konservativ stil. Klassiske bukser og jeans er fleksible, og fungerer like godt på en vanlig hverdag som til en fest med riktig styling.

Modellene med smale passformer og høye midjer gir en stilren look som både kan kombineres med høye hæler eller sneakers.

Bukse-modeller:

ELLIE - TOVA - IRIS - LILLY



Trendy snitt og detaljer

Detaljer ved din bukse som gjør at du skiller deg litt ut fra mengden er morsomme å leke seg med og inkorporere inn i sin egen garderobe og stil.







Er du den som liker å bli lagt merke til, og derfor går for uvanlige snitt eller originale mønster som gjør at du blir sett? Modellene som er vide ved bena og smale i midjen er behagelige og trendy, men detaljer som striper eller prikker er også med på å ta antrekket til et nytt nivå.

Bukse-modeller:

JONNA - NEA - LYKKE - VERA

