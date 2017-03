Del på Facebook Del på Twitter

Selv om mange kvinner opplever at de kan snakke med deres nærmeste om alt, er det ting man gjerne holder for seg selv, som blant annet hvordan man holder det fresh «der nede». At dette er noe kvinner veldig sjeldent snakker om er helt greit, men tendensen er at man gjerne er flau for å snakke om temaet. Det er det ingen grunn til.

- Utflod er helt normalt

Ordet som sjeldent nevnes når man først snakker om intimhygiene er uten tvil utflod. Dette på tross av at utflod er en naturlig del av det å være kvinne.

Men vet du egentlig hva utflod er?

Skjedeveggen til kvinner består av slimhinner som ligger mot hverandre. Væsken som skilles ut fra livmoren og fra kjertler i skjedeveggen danner det vi kaller utflod. Utflod er bra for kvinner, da det gjør at skjeden ikke kleber seg sammen og kan gi oss viktige signaler om underlivets «helsetilstand». Normal utflod er slimete, melkehvit og klar, og skulle den endre seg fra dette, kan du være utsatt for en infeksjon eller sykdom. På den måten er utflod en kroppsvæske som forteller deg om bakteriefloraen i underlivet er i balanse.

At utflod ikke diskuteres på lik linje med annen kroppsvæske er derfor helt uforståelig.

På lik linje med for eksempel svette og deodorant, burde det være åpenhet om hvordan kvinner kan opprettholde god intimhygiene på tross av utflod. For nettopp det er det mange som bryr seg om.

Truseinnlegg for optimal intimhygiene

Mengden utflod varierer fra kvinne til kvinne, men opplever du at mengden utflod er sjenerende, for eksempel at man får hvite spor i trusen eller at det over tid kan utvikles lukt, er det én ting som gjelder: et godt truseinnlegg.

Truseinnlegg fungerer nærmest som en bomullstruse med ekstra beskyttelse: de holder undertøyet tørt og fritt for væske og fuktighet som utflod kan medføre. De nyeste truseinnleggene fra Libresse er tynne, myke og utformet for å følge dine bevegelser. Ikke minst sørger de for god hygiene; truseinnleggene beskytter også nemlig mot dårlig lukt, og etterlater derfor en renhetsfølelse gjennom hele dagen.

Truseinnlegg puster som bomullsundertøy og sørger for en frisk følelse i underlivet, samtidig som de er utformet for å daglig sikre komfort og en følelse av renhet. Libresse sine truseinnlegg er nette og nærmest usynlige slik at du kan bruke dem hver eneste dag.

Truseinnlegg i kombinasjon med daglig vask er den beste måten å opprettholde en god hygiene på «der nede».

Lurer du på hvilke truseinnlegg du bør velge?

