Nå er det slutt på prøveromstress!

Rekk opp hånden alle som gruer seg til å prøve bukser?

Det er ikke tilfeldig at mange av oss bruker årevis på å finne den perfekte jeansen eller buksen. Ikke bare er dette et plagg som aldri går av moten – det er også et essensielt plagg i alles garderobe. Riktig bukse kan gjøre underverker for din kroppsfasong. Vi søker etter den ideelle modellen som sitter som et skudd og fremhever våre attributter.

Trenger du en ny bukse, men aner ikke hvor du skal starte ? Vi guider deg gjennom konseptet «Pants Solution» som vil gjøre det slutt på bukseprøving!!

Du trenger aldri å prøve bukser igjen

De små prøverommene, det forferdelige lyset som får frem alle våre skavanker og skuffelsen over at den kule jeansen ikke passet. Nei, det er ikke deg det er noe feil med - det er buksene.

Enda mer frustrerende er onlineshopping. Passer ikke jeansen, må du fylle ut skjemaer, stresse ned på postkontoret før det stenger og sende plagget tilbake. En blir lett svett, frustrert og totalt demotivert bare av tanken.

Fortvil ikke – løsningen er her!

Kleskjeden Lindex ønsker å introdusere deg for et helt nytt konsept som vil revolusjonere måten du shopper på. Aldri mer trange prøverom, feil størrelse og skuffelser over jeansmodellene. Pants Solution er et «fitting konsept» for alle bukser og jeans fra Lindex. Det er så enkelt som 1-2-3.

Fra venstre: Alex - Karen - Nea

1. Finn en modell som passer deg: Nea, Lilly, Iris, Ava, Alex, Ellie eller kanskje Maia?

2. Husk navnet på buksemodellen som understreker dine atributter.

3. Du trenger aldri mer å prøve en bukse og istedenfor å gå i fysiske butikker, kan du trygt klikke hjem favorittmodellen din i ulike varianter og vite at den sitter som et skudd.

Hadet bra, prøveromstress!

Hvor ofte har du ikke tenkt: hvorfor kjøpte jeg bare ikke den buksemodellen i flere farger?

Plutselig oppdager du at favorittjeansen har revnet i sømmen og du angrer på at du ikke gikk til innkjøp av flere av nøyaktig den samme buksen? Med Pants Solution trenger du ikke å stresse med dette. Faller modellen Nomi deg i smak, har du 3 ulike buksemodeller å velge mellom

Fra venstre: Nomi - Ava - Tova - Lykke



Mange tror at dyrt betyr automatisk bedre. Det er absolutt ikke tilfellet. Selv om mange kjente leverandører kan jeans, betyr det ikke at deres modeller passer verken din kropp eller din lommebok. Lindex sine bukser er utviklet for kvinnekroppen og passer alle budsjetter. Se utvalget her.

Den allsidige underdelen er sterk i motebilde hver eneste sesong. Denne våren ser vi at de løse modellene, både når det gjelder stoffbukser og jeans, gjør et comeback. Boyfriend- , girlfriend - og mom-jeansen er i vinden som aldri før. I tillegg har stoffbukser med skreddersydde liv, vide ben eller klassisk press beveget seg fra den klassiske kontorgarderoben over til våre hverdagsantrekk.