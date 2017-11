Koreansk hudpleie tar helt av i Norge

Del på Facebook Del på Twitter

Sør-Korea har lenge vært et foregangsland innen innovasjon og utvikling av hudpleie. Men det er bare de siste årene vi i vesten har fått øynene opp for koreansk kosmetikk.

Hva er Koreansk hudpleie?

Sør-Korea ligger 10-12 år foran i utviklingen av innovativ hudpleie. Denne konstante jakten på det nye perfekte produktet gjør dem til verdensledende på hudpleie.

Koreansk hudpleie går ut på å behandle huden med respekt. Sørkoreanere har gjennom generasjoner fokusert på effektive og skånsomme ingredienser fra naturen, samt bruk av banebrytende komponenter som sneglesekret, biegift, og geitemelk. Disse unike ingrediensene bidrar til å oppnå resultater man aldri før har klart å oppnå.

Sanja Myrås, grunnlegger av SkinSecret.no

Derfor virker den

Koreansk hudpleie har som filosofi å behandle og hydrere huden i dybden for å oppnå livsvarige resultater. Den fokuserer på fuktighet som er nøkkelen til plettfri hud.

Fuktighet plumper opp huden din og gjør fine linjer og rynker mindre synlige. Gjennomfuktet hud er derfor i bedre stand til å absorbere de aktive ingrediensene i hudpleieproduktene i den koreanske hudpleierutinen- toner, essens, serum, sheet-masker og fuktighetskrem. Alle disse nøkkelproduktene er designet for å påføres i tynne lag over hverandre. Hvert lag fyller huden med fuktighet, og hjelper det neste med å trenge bedre inn i huden, og øker ytelsen til hvert produkt du bruker.

Snegleslim: vidundermiddelet for vakker hud

Snegleslim er det heteste innen hudpleie akkurat nå. Den er en sterkt fornyende og legende ingrediens som er fantastisk til å jevne ut huden, og stimulerer til dannelse av elastin og kollagen.

Snegleslim har mange superkrefter:

Snegleslim er mest kjent for sine anti-age effekter.

Reduserer solskader

Er effektivt for å forhindre og behandle alle typer arr og strekkmerker, spesielt akne-arr.

Gjør at sår og skader på huden heles raskere. Både mindre brannsår og solbrenthet skal heles raskere ved påføring av snegleslim.

Reduserer tørrhet i huden.

Reduserer rødhet og betennelse i huden.

Dette settet er som vitaminer for huden din siden det er fylt til randen av nyttige næringsstoffer. /Photo: Skinsecret.no

Dine nye «bestevenner»



Trendalarm: Sheetmaske

Fenomenet med sheetmasker, dukmasker som det heter på norsk, er på alles lepper for tiden. Sheetmaske er noe man burde gjøre minst to ganger i uken. De er som oftest lager av bomull formet etter ansiktet ditt, og er gjennomtrukket med ulike essenser som huden din kommer il å takke deg for.

Hemmeligheten bak disse maskene er at de “tvinger” huden til å trekke til seg all næringen og fuktigheten mye bedre enn en vanlig hudkrem.