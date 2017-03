Klarer «Farmen»-Ida å bake kake uten strøm?

Del på Facebook Del på Twitter

Ida Gran-Jansen er ikke en person som er redd for utfordringer. I 2013 feide hun all motstand av banen i TV3-programmet «Hele Norge baker», og i rotteracet «Farmen kjendis» på TV 2 endte hun på en meget respektabel andreplass tidligere i år.



Nå har den uredde 29-åringen fått en oppgave av Statnett som ikke står tilbake for de tøffeste konkurransene fra «Farmen». Uten strøm, elektriske hjelpemidler eller tilgang på en vedfyrt bakerovn skal hun bake en kake til selskapet til en venninne senere på kvelden.

- Herregud, hva er det jeg har sagt ja, til nå? ler Ida etter at strømmen hennes kuttes grytidlig på morgenen i videoen under.

Hvordan det gikk med kakebakingen kan du se her!





Les hvordan Statnett jobber for å forhindre strømbrudd når uværet kommer.



Hadde du klart deg uten strøm en hel dag?

Strøm tas i bruk på stadig flere områder i samfunnet vårt. Hva ville du savnet mest om du måtte klare deg uten strøm en hel dag?

Vi tenker kanskje oftest på at vi trenger strøm til mobil og pc, men i hjemmene våre bruker vi mest strøm på oppvarming. Her er topplisten:

Se for deg at mobilen er svart når du våkner. Du aner ikke hva klokka er, eller når bussen går. Det er mørkt på badet, og vannet i dusjen er iskaldt. Hvis du har elbil, kan du bare glemme å få start på den. Har du tenkt på hvor avhengige vi er av strøm?



Statnett sikrer trygg tilgang til strøm

Vi har stabil tilgang til elektrisitet i Norge. Forsyningssikkerheten for strøm, «oppetiden», er på 99,98 prosent.

Det er Statnett som er ansvarlig for hovedveiene i strømnettet vårt. Foretaket sørger for at det er balanse mellom forbruk og produksjon av strøm, slik at du til enhver tid skal ha tilgang til den strømmen du trenger. Enten du skal varme opp boligen din, sjekke mobilen eller lade elbilen.

Statnett jobber for fullt med den elektriske fremtiden. Foretaket er midt oppe i en storstilt oppgradering for å sikre trygg strømforsyning over hele landet.