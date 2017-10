Fire antrekk til festsesongen

Del på Facebook Del på Twitter

Årets store festsesong er rett rundt hjørnet, og hvem elsker vel ikke å pynte seg til de ulike anledningene november og desember byr på. Det er førjulsfester, julebord med jobben, middager med familien og fester med venninner.

Kalenderen er fylt opp med lange « to-do» lister, og det siste du skal stresse med er antrekk til kveldene der du skal kose deg litt ekstra. For å hjelpe deg et stykke på veien har vi funnet frem til fire ulike antrekk, til fire ulike anledninger.

Julebord med jobben

Et herlig sett bestående av en løs bukse og en topp med det lille ekstra vil gi deg et edgy utrykk, uten at du viser for mye hud. Velour er fortsatt et superhot materiale som gir ethvert antrekk et preg av luksus. Hold sminken minimal og enkel, men et strøk av kirsebærfarget gloss på leppene er aldri feil.

Ut med venninnegjengen

Når jentene samles for årets jentejulebord kan du ikke være annet enn trendy. Kvelden er tross alt nøye planlagt med både middag, drinker og dans - du bør derfor finne et antrekk som både er komfortabelt og lekent. En lekker blondetopp passer til både skjørt, bukse - ja til og med under en jumpsuit. Avslutt looken med en fuskepels og en edgy og markert sminke.





Familiemiddag

Helgene fylles opp med mer enn én familiemiddag, og det er lurt å ha et sikkert antrekk i skapet. Uansett om det er middag hos tante eller om du er invitert på julefrokost hos svigerforeldre - det er viktig å kle seg anstendig. En yndig topp med stropper (gjerne i en lysere nyanse) kan kombineres med et skjørt for et feminint og søtt uttrykk. Istedenfor en blazer vil en cardigan gi det hele en avslappet og tidsriktig vri.

Date med kjæresten

En romantisk aften med kjæresten betyr ikke at du må kle deg i tettsittende plagg som ikke gir rom for mat og drikke. Menn elsker kvinner som utstråler sikkerhet og du skal derfor alltid velge antrekk du trives i. En elegant A-formet kjole er oppskriften på en festpreget look. Kjolens feminine fasong er veldig flatterende på alle. Fullfør det hele med utsøkt tilbehør som en sexy strømpebukse og veske.