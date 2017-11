Dette må du alltid ha i kjøkkenskapet

Del på Facebook Del på Twitter

Nøtter er noe av det mest næringsrike vi kan spise. Ikke bare er de fulle av sunne fettsyrer, men også rike på proteiner, fiber, vitaminer, mineraler og antioksidanter. Nettopp derfor blir vi anbefalt å spise nøtter daglig av helsemyndighetene, og peanøttsmør er en enkel og smaksrik måte å få i seg den anbefalte daglige dosen på. Så fremt du velger den sunne varianten.

Den britiske maratonløperen Pippa Murray spiste peanøttsmør hver dag etter løpeturen sin. Hun ble overrasket da hun en dag leste innholdsfortegnelsen på boksen og oppdaget mengden av raffinert sukker og palmeolje. Det var startskuddet for hennes bedrift, Pip & Nut, som spesialiserer seg på produksjon av nøttesmør.

Pip & Nut som finnes i Meny og de fleste Spar og Eurospar, er laget av peanøtter fra Argentina som er naturlig søte. Helt uten palmeolje, tilsetningsstoffer og raffinert sukker.

Men dersom du trodde at Pip & Nut Peanut Butter kun egner seg på brødskiva, må du tro om igjen. Faktisk er peanøttsmør genialt i både middagsretter, som snacks, topping på grøten og etter trening. Her får du fire superdigge oppskrifter hvor Pip & Nut Peanut Butter gjør det lille ekstra med smaken:

Etter trening: Proteinballer

Disse er superenkle å lage hjemme, samtidig som de er perfekt påfyll på vei hjem fra trening eller når du trenger å booste energien. Slik lager du 12 – 15 av dine favorittballer på et kvarter.

Base:

60 gram mandler

120 gram dadler

40 gram tørkede kirsebær

2 spiseskjeer Pip & Nut Smooth Peanut Butter

Fyll – velg to av de ingrediensene du liker best av disse:

20 gram kokosflak

½ spiseskje macapulver (fås kjøpt i helsekost og spesialforretninger)

½ spiseskje lucumapulver (fås kjøpt i helsekost og spesialforretninger)

20 gram hakkede nøtter

1 spiseskje chiafrø

1 spiseskje kanel

1 spiseskje kakaopulver

3 spiseskjeer tørkede epler, hakket

Topping – velg din favoritt av disse:

Sesamfrø

Kakaopulver

Pistasjnøtter, hakket

Nøttemix, hakket

Kokosmasse

Kakao nibs (fås kjøpt i helsekost og spesialforretninger)

Bland baseingrediensene i en blender i 3 – 5 minutter, til den blir til en klissete deig. Tilsett peanøttsmør og to av ingrediensene du ønsker å bruke som fyll. Bland i blenderen, men stopp før deigen er helt glatt.

Form deigen til kuler på størrelse med golfballer. Velg topping og rull ballene oppi toppingen som er spredt ut på en asjett.

Ballene kan lagres en uke i kjøleskap i lufttett boks.

Snacks: Frukt og grønnsaker med peanøttsmør-dip

Peanøttsmør er superdigg på brødskiva. Men er også perfekt for godtegrisen som skal benke seg foran TV-en med litt snacks. Faktisk kan det gjøres så enkelt som å dele opp frukt og grønnsaker, for så å bruke Pip & Nut Crunchy Maple Peanut Butter som dip eller topping. Forsøk med gulerøtter, epler, pærer og banan Eller hva med å steke favorittfrukten litt ovnen før du legger på yoghurt og peanøttsmør?

Frokost: Havregrøt med kakao, peanøtter og bananer





75 gram havregryn

2,25 dl melk

2 spiseskjeer kakao nibs (kan kjøpes på helsekost og i spesialforretninger)

1 klype salt

4 spiseskjeer Pip & Nut Smooth Peanut Butter

1 banan

2 spiseskjeer hakkede usaltede peanøtter

2 Spiseskjeer honning

Kok opp melk sammen med havregryn på middels varme, la grøten småkoke til den er passe tykk. Rør inn kakao nibs og salt. Ta grøten av kokeplaten, og rør inn peanøttsmøret. Fordel så i to skåler og topp med banan, peanøtter og honning.

Middag: Søtpotetgrateng med peanøttsmør





6 mellomstore søtpoteter

To spiseskjeer solsikkeolje

2,5 dl kremfløte

1 rød chilli, hakket

6 hvitløksfedd, hakket

1 teskje salt

4 spiseskjeer Pip & Nut Smooth Peanut Butter

2 Spiseskjeer vann

Sett ovnen på 200 grader.

Vask søtpotetene, og behold skallet på. Skjær de i skiver på cirka 5 mm. Legg søtpotetene i en bolle og bland med 1 spiseskje olje, fløte, chilli, hvitløk og salt. Legg så halvparten av søtpotetene i en ildfast form, så flatt som mulig.

Visp peanøttsmøret sammen med 1 spiseskje olje og to spiseskjeer vann. Fordel blandingen over søtpotetene, sørg for at den er så dekkende som mulig. Legg resten av søtpotetene på toppen sammen med det som er igjen av fløte fra bollen.

Dekk bollen med aluminiumsfolie og stek i ovnen i 25 minutter før du fjerner folien og steker i ytterligere 35 minutter. Plassér gratengen under grillen i ovnen i 5 minutter for å få en ekstra crispy overflate.

Pip & Nut får du på Meny og i de fleste Eurospar og Spar-butikker.