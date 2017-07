Dette legger alle merke til hos andre

Slik gjør du et godt førsteinntrykk.

Del på Facebook Del på Twitter

Det er så mye vi skal fikse og ordne før sommerferien. Frisyren, brunfargen og garderoben skal oppdateres og freshes opp. Vi peeler huden og booker ulike behandlinger for å kunne stråle når det er sol og sommer. Men hva med smilet?

Har du kanskje merket at tennene ser litt gule ut når du bruker den trendy rød leppestiften?

Tenner har mye å si på hvordan folk oppfatter deg. Tenk selv hva du syns om en person med gule og flekkete tenner.

Alle ønsker seg et blendene hvitt Hollywood-smil som skal gå overens med de nye fregnene på nesa, men det er mange produkter på markedet som ikke holder det de lover. Whitening System er et profesjonelt tannblekingsystem utviklet av tannleger som på kort tid vil gi deg synlige resultater!

Les mer Whitening System her.



Nei, det trenger ikke å koste skjorta



Det er ikke lenger nødvendig å bruke mange tusen kroner for å kunne vise frem et herlig hvitt smil. Whitening System koster opptil 90% mindre enn lignende behandlinger og det beste av alt er at du kan gjøre det hjemme i stuen eller på badet.

Med den eksklusive rabattkoden SOMMER200 får du i tillegg 200 kroner avslag!

Les mer Whitening System her.

Med Whitening System trenger du ikke å bekymre deg for skader - behandlingen er både skånsomt for emaljen og tannkjøttet. Resultatene er synlige etter bare noen få dager og det blendene hvite smilet vil vare opptil 2 år!

Så enkelt er det

Den effektive behandlinger gir deg naturlige hvite tenner enkelt og effektiv på kun 3-7 dager! Tusenvis av blendende smil er en god indikasjon på fornøyde Whitening System-kunder.

Les mer Whitening System her.

Husk å bruke rabattkoden SOMMER200 når du bestiller tannbleking!

HER KAN DU LESE MER OM WHITENING SYSTEM