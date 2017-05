Dette kan bety døden for tropisk housemusikk

Del på Facebook Del på Twitter

Menneskene har allerede ødelagt halvparten av klodens regnskog. Dette kan få alvorlige konsekvenser for klimaet. Været vil bli mer ustabilt og verden blir varmere. Samtidig som mellom 10 og 15 prosent av verdens klimagassutslipp skjer i forbindelse med avskoging. Men det mange ikke tenker på er ringvirkningene dette igjen vil gi, som avliving av den tropiske housemusikken.

Dette vil den tropiske houseduoen R.E.D.D. gjøre noe med. De to norske musikerne Rein Egerberg og Dagfinn Dreggstadnesmoen er svært nedstemte etter å ha oppdaget hvor dårlig det står til med regnskogen, og hvor stor trusselen er mot musikksjangeren de selv jobber med.

- Hvis ikke vi tar vare på den tropiske regnskogen klarer vi aldri å bremse global oppvarming. I tillegg forsvinner selve grunnlaget for sjangeren "tropical house". Det er et ubehagelig spørsmål, men vi er nødt til å stille det: Hva skal Kygo gjøre hvis den tropiske regnskogen blir borte? sier Egerberg og Dreggstadnesmoen.

Miks året sommerhit sammen med R.E.D.D.

Klikk her.









Duoen ønsker å spre budskapet slik at så mange som mulig kan stå i bresjen for å redde musikksjangeren Norge har lagt sin elsk på. Som et virkemiddel har de laget en helt ny tropisk houselåt. Men Egerberg og Dreggestadmoen har ett problem - de er så nedstemte at de sliter med å fullføre jobben. Derfor ber de publikum om å bidra til å skape årets store sommerhit.

På Savetropicalhouse.no kan du være med å mikse refrenget i den nye låta til R.E.D.D. Svar på spørsmål om regnskogen for å åpne opp enda flere lydalternativer til miksingen. Er det du som har den beste miksen vil du bli "featured artist" og få navnet ditt på låta sammen med R.E.D.D.