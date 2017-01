Dette er en av Norges billigste elbiler

Del på Facebook Del på Twitter

At stadig flere nordmenn velger å kjøre elbil er ikke overraskende; bompengefritak, tilgang til kollektivfelt, gratis parkering og null drivstoffutgifter er noen av godene elbilister kan dra nytte av.



Staten belønner de som bidrar til en ladbar fremtid, og det vet forbrukerne. Ifølge NRK vil derfor hver andre nye bil i 2017 være elektrisk, hybrid eller ladbar hybrid.

Elbilen som er gunstig for både miljø og lommebok

Hvis du er en av de som vurderer å kjøpe elbil i nærmeste fremtid, bør du sjekke ut Mitsubishi i-MiEV - en av Norges billigste elbiler. i-MiEV er perfekt om du ønsker en modell til lav pris, uten at det går på bekostning av komfort og kvalitet. Sjekk prisen på din utvalgte i-MiEV her.

Med en lengde på kun 3,4 meter og en svingradius på 4,5 meter blir elbilen gjerne betraktet som den perfekte bybilen - bykjøring, lukeparkering og manøvrering i trange parkeringshus er nemlig en lek med i-MiEV.

6 grunner til at du velger elbilen i-MiEV

Stille helelektrisk kjøring

160 km rekkevidde (EU-norm)

Kraftige LED kjørelys

Fjernstyrt oppvarming

På tross av at bilen er liten og nett, kan man fint sitte fire voksne komfortabelt i den folkekjære elbilen. Dette takket være det buede taket og den lange akselavstanden.

I tillegg til god sitteplass har elbilen 235 liter (VDA)* lasteplass tilgjengelig - selv med fire passasjerer - og med begge baksetene lagt ned - har bilen hele 860 liter lasteplass.

Designet til i-MiEV er moderne og elegant, og elbilens funksjoner er preget av innovative løsninger. For eksempel kan man med bilens fjernstyringssystem aktivere og regulere temperaturen hjemmefra. Dette sikrer en god, varm og isfri bil når du skal ut og kjøre, samt sparer strøm under kjøring. Les mer om elbilens ulike tilleggsfunksjoner her.

Selv om den folkekjære elbilen er liten og nett, kan man fint sitte fire voksne komfortabelt i den.

Effektiv og fjernstyrt lading



2017-modellene til i-MiEV har en batterigaranti på 160.000 km. Elbilen kommer med en ombordlader (AC) som kan ta maksimalt 3 kW. Det tar cirka åtte timer å lade med 2,3 kW/10A og seks timer med 3,6 kW/16A. Maksimal ladehastighet krever bruk av Type 2-ladekabel og veggboks/stolpe, med stikkontakt er ladefarten maks 10A. Med hurtiglading kan elbilen være fullladet på 30 minutter, avhengig av utetemperatur.

Videre kan også fjernstyringen være til god hjelp når du skal lade elbilen. Her kan du benytte en tidsstyringsfunksjon som gjør at du selv kan kontrollerer når elbilen skal lades, samt at det på fjernstyringskontrollen er et innebygget display som viser gjenværende strøm på batteriet.

