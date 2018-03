Dette er drømmejobbene!

Del på Facebook Del på Twitter

Hva skal du bli når du blir stor?

Det er spørsmålet alle får i løpet av barndommen og utover ungdomstiden. Allerede på videregående begynner du kanskje å kartlegge dine interessefelt, hva du brenner for og velger fag ut ifra det.

Når det kommer til studievalg er det samme reglene som gjelder. Før utdannet du deg til noe, og jobbet med det resten av livet. Nå har du lagt større valgmuligheter både når det kommer til studier, men også karriere.

Her kan du lese mer om dette.

Hva er smart å studere?

Det er det ingen som vet. Det viktigste er å følge hjertet og lese om utdannelsen og jobbmulighetene videre. Du tilbringer mellom 3- 5 år på skolen, mens jobben har du resten av livet.

Så hva er det Høgskolen Kristiania tilbyr som ingen andre skoler gjør?

Jo, nå skal du høre ( lese).

Fagområdene på Høyskolen Kristiania er Markedsføring og innovasjon, Ledelse og HR, Teknologi og Helse.

Brenner du for underholdning, film, musikk og scene? Få mulighet til å leve av interessene dine! Søk studieplass på kreative fagområder som Design og kommunikasjon, Film og medier og Musikk og scene.



Se studiekatalogen her.



Under hver av disse har du ulike bachelorstudier å velge mellom. Ved å ta bachelor i digital markedsføring har du en lang rekke karrieremuligheter foran deg. Her går du ut i en bransje som er i ekstrem utvikling og jobbmulighetene er mange. Du kan faktisk velge om du vil jobbe i medier, reklame- eller digitalbyrå. Kanskje du ser for deg å starte noe eget eller bli en digital ekspert?

De unge i dag er godt oppdatert på hva som skjer på jobbmarkedet og det er ingen tvil om at studier innenfor IT (Bachelor i E- business) vil sørge for mange jobbmuligheter.



Les om E-business studenter og hvor de er nå.

Teknologien tar deg videre

Tenk på hva du bruker tid på i hverdagen, hva er det behov for? Du leker med telefonen sikkert flere timer om dagen, du bruker PC på skolen. Teknologi er fremtiden.

Institutt for teknologi ved Høyskolen Kristiania har sin forhistorie fra NITH (Norges Informasjonsteknologiske Høyskole), som har drevet med utdanning innen teknologi i over 50 år. Som student kan du derfor være sikker på at du får den beste utdannelsen innefor felt som spillprogrammering, mobilutvikling eller interaktiv design.

En Bachelor i frontend- og mobilutvikling står du veldig sterkt og har mange jobbmuligheter, som blant annet web- og mobilutvikler som er fremtidens kanskje mest spennende og voksende bransje.

Du kan it tillegg bli IT-konsulent, programmerer eller design- og funksjonelt ansvarlig. Dett er yrker som vokser seg stadig større og mer populære. Høres ikke dette ut som drømmejobber?

Her kan du se oversikt over alle Bachelorstudier innenfor teknologi.

Jobb i Google

Dette er en dynamisk og spennende bransje som er i stadig vekst. Med reklame og innholdsmarkedsføring spredd ut på alle kanaler vi bruker, er jobb innen markedsføring et meget godt og sikkert valg. Her har du uendelige muligheter og kan kapre drømmejobb som merkevareleder, markedssjef, brand manager, head of programmatic, jobbe med innholdsmarkedsføring hos ulike brands!

Tidligere studenter har blant annet fått jobb Google!



Her kan du lese mer om dette.





