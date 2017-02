Derfor er kredittkort den sikreste betalingsmåten

Del på Facebook Del på Twitter

På nett betaler du som regel på forskudd for varene du har bestilt. Dette er imidlertid ikke uten risiko, da det finnes enkelte useriøse aktører der ute og du kan risikere å betale for en vare du aldri mottar.

Ved bruk av bankkort belastes kontoen din for kjøp av varer eller tjenester ved netthandel, bestilling av reiser, hotell, leiebil og lignende. Ved betalingstransaksjonen blir beløpet belastet din konto direkte, det vil si at du forskuddsbetaler.



Anbefaler kredittkort

Forbruker Europa råder nordmenn til ikke å betale pengene til nettbutikker direkte fra bankkontoen.

- Fordi da har man ingen sikkerhet for betalingen overfor banken, sier direktør i Forbruker Europa, Ragnar Wiik, til klikk.no.

Hvis du skulle være så uheldig å bli svindlet på nett, eller varen ikke er av samme kvalitet som du har betalt for, har du størst sjanse til å få pengene tilbake dersom handelen er blitt utført med kredittkort.

Beløpet reserveres

Ved bruk av kredittkort har du, på grunnlag av finansavtaleloven § 54b, lovfestet mulighet til å få pengene tilbake om du ikke får det du har bestilt, uavhengig av hvilket land selger befinner seg i.



Når du betaler for varer og tjenester med kredittkort belastes ikke beløpet direkte fra bankkontoen din. I stedet reserveres eller belastes beløpet kredittkortet, som ikke er knyttet til bankkontoen din. Når kjøpet forfaller til betaling, belastes dette kredittkortfakturaen, som du normalt får tilsendt månedlig.

Sikkert kredittkort

Hvis du trenger et kredittkort å betale med på nett, er re:member et godt valg. EnterCard, som står bak re:member, har et av markedets mest moderne sikkerhetssystemer for kortbetalinger.

Det innebærer at kortet ditt er beskyttet og at du forhåpentligvis aldri behøver å betale for noe du ikke har kjøpt.

Betal sikkert med re:member kredittkort - søk her

Kredittkort med mange fordeler

Sikkerhet er imidlertid langt fra den eneste grunnen til at kredittkort fra re:member er et godt valg.



re:member gir deg den friheten og fleksibiliteten du trenger i hverdagen. Som re:member-kunde kan du få en kredittgrense på opptil 150.000 kroner.

I tillegg til å ha kreditt i bakhånd, er det også mange fordeler som følger med ditt re:member kredittkort:

*Opptil 45 dagers rentefri betalingsutsettelse

*Ingen årsavgift

*Opptil 25 prosent rabatt i over 200 nettbutikker

*Reise- og avbestillingsforsikring når du betaler minst halvparten av reisens transportkostnader med kortet



*Egen app som gir deg god oversikt over bevegelser på konto og tilgjengelig beløp



*Kortet kan benyttes på over 32 millioner brukersteder verden over

*Et av markedets mest moderne sikkerhetssystemer for kortbetalinger



*Velg din egen pinkode, slik at du slipper å havne i situasjoner der du ikke husker koden

Bestill re:member kredittkort her!

Inntill 25 prosent rabatt i over 200 nettbutikker

re:member kredittkort skiller seg ut fra konkurrentene ved å ha et stort reward-program som gir deg inntil 25 prosent rabatt ved kjøp av blant annet klær, sminke, elektronikk, reise, interiør og sportsartikler i over 200 nettbutikker.

På re:members nettside kan du enkelt se hvor du kan få cashback og rabatter.

Dersom du ikke har kredittkort fra re:member, kan du søke her slik at du snart kan benytte deg av alle rabattene du får tilgang til.

Eff. rente 25,4 %, kr 15 000 o/12 mnd. Kostnad kr 1 408. Totalt kr 16 408.