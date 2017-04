Derfor bør du studere markedsføring på Høyskolen Kristiania

Del på Facebook Del på Twitter

Hvis du ennå ikke har bestemt deg for hva du skal studere til høsten, er markedsføring et godt tips.

Salg og markedsføring er i en rivende utvikling, og mange selskaper er på jakt etter kandidater med sterk digital forståelse og kompetanse på de nyeste formene for markedsføring.

På Høyskolen Kristiania kan du ta bachelorstudier innen markedsføring, merkevareledelse og salgsledelse. Skolen tilbyr også et toårig masterstudie innen markedsføringsledelse og nettstudier innen markedsføring og salg. Her er fire andre gode grunner til hvorfor skolen bør være ditt førstevalg:

1. Studier tilrettelagt for å takle den digitale revolusjonen

Tradisjonelle annonseselgere, både på nett og i de øvrige kanalene, er i ferd med å bli en utdøende rase. Hvis du skal bli attraktiv i jobbmarkedet, må du ha en sterk digital kompetanse og ha innsikt og forståelse for hvordan ny teknologi og nye medier påvirker forbrukerne og markedet.

Studerer du markedsføring ved Høyskolen Kristiania, får du tilgang til denne kunnskapen. Studiene er forankret i det som er markedsførerens unike bidrag i organisasjonen: forståelse av forbrukeren og markedet.

Andreas Fon og Morten Messel trives godt som andreårsstudenter på Master i markedsføringsledelse på Høyskolen Kristiania. Her kan du lese om hverdagen til de to studentene.

Gjennom praktiske oppgaver får du ferdighetene som gjør deg i stand til å omsette denne innsikten i virkningsfull markedsføring, der eksempler i stor grad er hentet fra norske forhold - og spesielt norske bedrifter.

2. Engasjerende og faglig sterke forelesere

Høyskolen Kristiania kan skilte med noen av landets beste forelesere innen markedsføring. Mange av dem har lang fartstid fra næringslivet og markedsføring, og de opptrer fortsatt som konsulenter og rådgivere ved siden av rollen som foreleser.

På Høyskolen Kristiania er du sikret topp kvalitet på foreleserne.

Flere har utgitt en rekke bøker, de skriver ukentlig artikler og kronikker, og blir hyppig brukt som eksperter av mediene.

Les også: Ole Petter Hjelle gikk til topps i kåringen om å bli Norges beste foreleser

Alle forelesningene er derfor preget av høy kvalitet og undervisningen består av praktiske gruppeoppgaver, forelesninger og eksamensoppgaver bygget på reelle problemstillinger fra arbeidslivet.

For mange studenter er dette en forutsetning for å lykkes i fremtidens arbeidsmarked, og blant en av grunnene til at man bør velge Høyskolen Kristiania.

3. Gode muligheter for jobb i etterkant

På Høyskolen Kristiania gjøres studentene klare for morgendagens arbeidsmarked, og dette lykkes de med ved å tilrettelegge studier etter hva slags kompetanse og kunnskap samfunnet har behov for i fremtiden.

I tillegg får studentene kontakt med praksisfeltet tidlig i studiene - dette for å bygge relasjoner, erfaring og nettverk i arbeidsmarkedet.

Markedsføringsstudier ved Høyskolen Kristiania vil gi deg den kunnskapen og kompetansen bedriftene er på jakt etter.

4. Et godt og inkluderende studiemiljø

I tillegg til at undervisningen på Høyskolen Kristiania er ledet av dyktige forelesere, foregår undervisningen i mindre klasser. Dette gjør det enklere for foreleserne å se hver enkelt student, og undervisningen blir mer relevant, engasjerende og motiverende.

Høyskolen Kristiania er kjent for sitt gode og inkluderende studentmiljø.

Mindre klasser skaper også et godt studentmiljø, som igjen er viktig for optimal læring og utvikling. De beste ideene kommer gjerne i et trygt miljø hvor du får selvtillit til å tenke selv!