Deodoranten du sverger til nå

NIVEA Invisible for Black & White benytter ny tekonologi for å beskytte både deg og plaggene dine.

Er du lei av hvite deodorantmerker på de svarte plaggene dine? Eller enda verre; gule flekker i armhulene på hvite overdeler? Da bør du lese videre. Nå har det endelig kommet en løsning på problemet, merk deg navnet NIVEA Invisible for Black & White.

- Beskytter både deg og klærne dine

NIVEA Invisible for Black & White er en ny, gjennomsiktig deodorant som ved hjelp av teknologien Anti-Stain formula ikke etterlater rester på klær, samtidig som at deodoranten har en frisk og ren duft som varer lenge. En nyhet til stor glede for veldig mange.

– Vi ble overrasket over hvor mange som sliter med flekker på klærne etter deodorant. Det finnes egne fora der folk fra hele verden diskuterer akkurat det problemet og hva man kan gjøre med det, sier laboratoriesjef i NIVEAs produktutviklingsteam, Dr. Björna Windisch.

Dr. Windisch forteller videre at de allerede i 2005 fant en løsning på hvordan de skulle kamuflere de hvite flekkene på sort tøy. De gule flekkene var det imidlertid verre med, noe som fremprovoserte behovet for utvikle og benytte ny teknologi.

- For å motvirke de gule flekkene, er Invisible for Black & White-deodoranten basert på en helt ny teknologi som består av en spesiell anti-flekk-sammensetning. Disse ingrediensene beskytter tekstilfibrene før flekkomponentene kommer til og penetrerer fibrene. Dermed holder flekkene seg på overflaten og er enklere å vaske bort.

NIVEA Invisible for Black & White Fresh Roll-on er nå å finne i din nærmeste dagligvarebutikk, og har en veiledende pris på kun 43 kroner.





Hvorfor får egentlig tøyet ditt gule flekker?

Trikset du bør kunne Har du allerede fått gule flekker på klærne? Gule flekker på hvitt tøy kan i noen tilfeller dempes ved å bruke sitron- eller eddiksyre. Sjekk vaskelappen på plagget før du prøver dette, og vær forsiktig med fargede eller sarte plagg, og plagg med perlemorsknapper. Slik går du frem: Tilsett 10 spiseskjeer 25 % eddiksyre eller 300 ml hvit mat-eddik i 5 liter vann, eller 12 gram sitronsyre i 1 liter vann. Bløtlegg plaget i vannet i opptil tolv timer før du vasker det i maskinen.

Gule flekker på hvitt og lyst tøy bygger seg opp over tid, og er i følge Dr. Björna Windisch ofte ikke synlige før etter noen vask.

– Flekkene bygges gradvis opp når plagget er i vaskemaskinen, når antiperspirant-stoffene, svette og naturlige oljer fra huden reagerer med vannet og vaskemiddelet. Den kjemiske reaksjonen som oppstår gir de gule restene som blir sittende fast i fibrene.

Disse flekkene blir også vanskeligere å fjerne jo flere ganger plagget vaskes, fordi tøyfibrene blir hardere.

På samme tid er det noe type tøy som er mer utsatt enn annet, deriblant bomull. Årsaken er at fuktige bomullsfibre har en sterk tendens til å trekke til seg og binde fremmede stoffer.

Den beste måten å unngå gule flekker er derfor å beskytte tekstilfibrene før flekkomponentene kommer til og penetrerer fibrene. Det gjør du enkelt ved å sverge til den nye deodoranten NIVEA Invisible for Black & White.

