Bianco kaster seg inn i kvinnekampen

Bianco kom i dag ut med en ny kampanje der de tydelig viser sitt standpunkt når det kommer til hvor vi er i kvinnekampen. Kampanjevideoen viser med sterke virkemidler at Bianco mener det er en lang vei å gå før vi har likestilling og likelønn mellom kjønnene.

Vi synes det er tøft og inspirerende at Bianco velger å bruke sin stemme på et så viktig tema, og at de lager en såpass provoserende og kul film. Alle burde, uansett bransje, engasjere seg i samfunnet. Kampanjeleder i Bianco, Tatiana Christensen, mener likevel at det er viktig å ha noe å si når man først åpner munnen - selv om det kun er et skomerke, som til syvende og sist er satt til verden for å levere sko.

- Bianco har aldri vært et merke som har vært redd for å ha egne holdninger. Bianco har tradisjon for å lage reklamefilmer med litt mer edge, og vi har tidligere kommentert både finanskrisen og global oppvarming, forteller Christensen.



Foto: Bianco

Provoserer

Når man ser kampanjevideoen er det tydelig tatt i bruk kraftige virkemidler i den hensikt å provosere mest mulig. Kvinner som bruker skoene sine som våpen mot sjefer som behandler dem urettferdig på bakgrunn av at de er kvinner.

- Vi forteller selvfølgelig historien fra vår del av verden, som er fashion, og som handler om outfits og overflate. Filmen leker med ekstremt stereotype mannlige og kvinnelige karakterer og det hele er gjort med et tydelig glimt i øyet, men det ligger også et alvor bak, presiserer Anne Rahbek Petersen, PR Manager i Bianco.

- Hvis noen provoseres av filmen, kan vi bare si at vi ikke finner den halvparten så provoserende som virkelighet, der likelønn fortsatt ikke er en realitet, legger Tatiana Christensen, kampanjeleder i Bianco, til.

- Vi håper at folk vil se filmen og forholde seg både til den og til den virkeligheten den reflekterer ... og forhåpentligvis også smile litt av at hele debatten blir satt så pass på spissen med budskapet Equal Pay Is Not Enough.

Foto: Bianco

