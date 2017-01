5 grunner til at du bør studere på Høyskolen Kristiania

Populært skole: Høyskolen Kristiania er et førstevalg til mange studenter - og det av gode grunner.

Når fristen for å søke høyere utdanning går ut den 15. april, er det Høyskolen Kristiania som bør være førstevalget. Her er fem grunner til hvorfor.

1. Dyktige forelesere med en praktisk tilnærming til fagene



Mange av foreleserne hos Høyskolen Kristiania har lang fartstid fra næringslivet og opptrer fortsatt som konsulenter og rådgivere ved siden av rollen som foreleser. Flere har utgitt en rekke bøker, de skriver ukentlig artikler og kronikker i dagspressen, og blir hyppig brukt som eksperter av mediene.

Alle forelesningene er derfor preget av høy kvalitet, hvor hovedfokus i undervisningen består av praktiske gruppeoppgaver, forelesninger og eksamensoppgaver bygget på reelle problemstillinger fra arbeidslivet. For mange studenter er dette en forutsetning for å lykkes i fremtidens arbeidsmarked, og blant en grunnene til hvorfor velge Høyskolen Krisitiania.

2. Små klasser, og et godt studentmiljø

I tillegg til at undervisningen på Høyskolen Kristiania er ledet av dyktige forelesere, foregår undervisningen i små klasser. Dette gjør det enklere for foreleserne å se hver enkelt elev, samt gjøre undervisningen mer relevant, engasjerende og motiverende for de studentene som er der.

Artikkelen fortsetter under bildet

Et godt læringsmiljø: Forelesere og studenter får bedre kontakt i mindre klasserom, noe som tilrettelegger for optimal læring.

I tillegg skaper mindre klasser et godt studentmiljø, som igjen er viktig for optimal læring og utvikling. De beste ideene kommer gjerne i et trygt miljø hvor du får selvtillit til å tenke selv!

3. Fremtidsrettet studier

Høyskolen Kristianias hovedfokus er å gjøre studentene klar for morgendagens arbeidsmarked, og dette lykkes de med ved å tilrettelegge studier etter hva slags kompetanse og kunnskap samfunnet har behov for i fremtiden. I tillegg får studentene kontakt med praksisfeltet tidlig i studiene - dette for å bygge relasjoner, erfaring og nettverk i et arbeidsmarked man i fremtiden skal påvirke.

Artikkelen fortsetter under bildet

Mange valg: fagskole-, høyskole, eller masterutdanning - uansett studium er det pedagogiske opplegget hos Høyskolen Kristiania rettet mot morgendagens arbeidsliv.

På denne måten er Høyskolen Kristiania en aktør som tør å være annerledes og kreativ; de konsentrerer seg ikke bare om pensumslitteratur og forskning, men også om samfunnet og arbeidslivet studentene etter hvert skal ut i.

4. Mange valgmuligheter



Uansett hva du ønsker å studere, kan du nærmest være sikker på at du hos Høyskolen Krisitiania finner den utdanningen som passer deg:

Fagskoleutdanning: Ett- og toårige fagskolestudier hvor du lærer et kreativt håndverk og jobber praktisk med faget under utdanningen. Les mer om dette her.

Høyskoleutdanning: Treårige bachelorstudier som er praktisk rettet, men mål om at du skal komme raskere i gang i din første jobb etter endt studium. Les mer om dette her.

Masterutdanning: Der bachelorgraden har lagt et solid grunnlag med breddeforståelse, er mastergradens hensikt å utdanne eksperter på fagfeltet. Les mer om dette her.

Innenfor hvert studium har du igjen mange valgmuligheter. Du kan blant annet spesialisere deg innenfor forskjellige valgfag over et helt semester eller velge utveksling til en av våre mange internasjonale samarbeidspartnere (avhengig av studium).

5. Moderne læringsformer



Høyskolen Kristiania er svært opptatt av å bruke digitale læringsverktøy - både for å skape aktivitet og engasjement i undervisningen, men også for å være oppdatert i tiden.

Artikkelen fortsetter under bildet

Moderne læring i sentrum: i mange av studiene forventes det at studentene benytter digitale læringsvektøy.

Dette basert på forskning som viser at studenter, selv under forelesninger som de selv opplever som spennende, ikke klarer å holde oppmerksomheten stort lenger enn 10-15 minutter. Derfor tillates ikke bare bruken av laptoper og smartbrett, på noen studier forutsetter de at alle har tilgang til disse verktøyene i timene.