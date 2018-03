5 gode grunner til å studere

Del på Facebook Del på Twitter

Fra vi er små drømmer vi om hva vi skal bli når vi blir voksne.

Først ligger verden for våre føtter og vi er sikre på at vi blir både popstjerner og snowboardproffer. Etter hvert endrer dette seg til yrker som sykepleiere, brannmenn eller politi. Drømmene utvikler seg gjerne enda mer og vi ønsker å bli leger, direktører eller grûndere. Vi setter listen høyere og høyere. Felles for alle yrkene er at de krever en høyere utdannelse.

Den 15. april nærmer seg med stormskritt, og vil du velge den riktige utdannelsen som gir deg enorme fordeler i arbeidslivet bør Høgskolen Kristiania være ditt førstevalg.

Her er 5 grunner til hvorfor du bør studere på Høyskolen Kristiania:

1. Relevant utdannelse for morgendagens arbeidsmarked

Ved å studere på Høyskolen Kristiania gjør du deg klar for morgendagens arbeidsmarked. Studietilbudet er utviklet i samsvar med etterspørselen på markedet og på bestilling fra ulike bransjer.

2. Godt studentmiljø

Et godt studentmiljø blir stadig mer viktig og bidrar til studentens engasjement og gjennomføringsgrad.

På Høyskolen Kristiania blir du satt i små klasser, slik at alle elevene føler de blir hørt og sett. Mindre klasser bidrar til en tettere dialog og oppfølging mellom studentene og foreleseren, som igjen legger til rette for en større læringskurve.

3. Flinke forelesere

Ville ikke du dratt på en forelesning som ble holdt av Norges beste foreleser? Det tror jeg ingen ville ha sagt nei takk til!

Denne tittelen ble tildelt Ole Petter Hjelle som er foreleser på Høyskolen Kristiania og et godt eksempel på de høye standardene på skolen.

På Høyskolen Kristiania finner du meget dyktige og anerkjente forelesere som er eksperter i sitt felt. Flere opptrer som konsulenter og rådgivere i næringslivet og blir ofte brukt som eksperter i mediene.

4. Mange valgmuligheter

På Høyskolen Kristiania vil du sikre deg en utdannelse som passer deg, dine interessefelt og det du er lidenskapelig opptatt av. Du kan velge mellom ulike studieretninger og utdannelser som fagskole-, høyskole-, og mastergradutdanning.

Innenfor hvert studium har du igjen en lang rekke muligheter innenfor valgfag, utveksling og praksis. Dette sikrer deg ikke bare et vitnemål, men tryggheten og kompetansen som trengs for å møte arbeidslivet og bransjen du skal ut i.

5.Du studerer der du vil

Bor du verken i Oslo eller Bergen, har et aktivt familieliv, reiser mye eller rett og slett ikke har tid til å fysisk møte opp på skolen skal ikke det stoppe deg fra å nå dine drømmer!

Høyskolen Kristiania tilbyr nemlig nettstudier også!

Med nettstudier har du mulighet til å kombinere et aktivt og travelt liv med kunnskapspåfyll. Vil du vite mer om nettstudier og alle fordeler med denne typen utdannelse? Les mer om nettstudier her.

Med en utdannelse i lomma har du alltid et fortrinn i arbeidsmarkedet!

