Anna Rasmussen blogger for første gang på en måned: - Kroppen min trengte en pause

Etter en måneds stillhet på bloggen, takker Anna Rasmussen for tålmodigheten i et innlegg mandag kveld.

Bloggeren skriver at hun for en måned siden kjente at kroppen trengte en pause, og at hun måtte innse at hun hadde tatt på seg mer jobb enn det hun klarte å levere.

«Jeg ble derfor sykemeldt, og måtte kansellere flere avtaler, blant dem et tv-program jeg ville være med på som jeg rett og slett ikke klarte å få til. Det har vært siste innspurt med boken min mens jeg har vært borte, samtidig som kjøretimer og barna har vært i fokus. Jeg har prøvd å benytte denne «fri» tiden min til å gjøre ting jeg kjenner gleder meg, og får meg til å tenke positivt. Det er ingen hemmelighet at jeg har hatt et vanskelig år, og jeg blir stadig minnet på det,» skriver Rasmussen.

Kjæresten ba om ro



Sist gang Rasmussen blogget var for nøyaktig en måned siden, altså 29. april.

Kjæresten, Jan Lossius (23), skrev imidlertid et innlegg på Rasmussens blogg den 3. mai, der han ba leserne om å gi henne fred og ro.

«Jeg har sett ukjente luske rundt boligen, jeg har sett henne bli forfulgt av mennesker som man ikke aner hvilke hensikter har. Jeg har sett henne bruke bloggen som et viktig og positivt verktøy i livet, og jeg har sett henne gråte seg i søvn pga den samme bloggen. Jeg har sett henne bli brukt som en kasteball mellom virkeligheten og annonsører, når det virkelig ikke passer seg. Jeg har sett henne bli tråkket på av familie alt for mange ganger, og nå en gang for mye,» skrev Lossius.

Anna og Jan har vært kjærester i over to år, og har sønnen, Lucas, sammen.

- Er så takknemlig



Nå skriver «Mamma til Michelle» at det har skjedd mye spennende siden sist, deriblant at hun har fått leid ut huset i Stavanger og at hun er ferdig med selve teksten i boken hun skriver.

«Dette skulle egentlig bli et kort innlegg om at jeg er tilbake igjen, men jeg merker selv at det er lenge siden siste jeg skrev ett blogginnlegg, så fingrene går over tastaturet av seg selv. Tusen takk for tålmodigheten. Jeg er så takknemlig for hver enkelt av dere som følger meg gjennom oppturer og nedturer. Håper dere alle har hatt en nydelig mai måned,» avslutter bloggeren.

Bloggsuksess

Trebarnsmoren har lenge vært blant Norges mest leste bloggere. Hun begynte å blogge da hun ble gravid som 14-åring. Datteren, Michelle, er nå blitt fem år, og har fått to småsøsken, William og Lucas.

Rasmussen har selv vært åpen om bloggsuksessen, senest i januar, da hun skrev at hun hadde fakturert for 800.000 kroner bare den måneden.

- Jeg er klar for å starte 2017 med mange fine samarbeid, men ikke minst for å ta dere med på en ny reise i livet mitt, enten det er hverdagslivet, frieri og giftemål, eller barn! Tusen takk til du, som gjør det mulig for meg å gi barna mine et liv med tak over hodet, og mat på bordet, skrev Rasmussen på bloggen.

Har du sett denne videoen?

Del denne artikkelen