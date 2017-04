Rå thai-skrekk om prostitusjon og svart magi

Ny på Netflix: P

Sjanger: Skrekkfilm/drama

Hvis du vil se noe som virkelig er annerledes så er filmen P det bør gå for.

På overflaten virker filmen som et drama om en ung kvinne som drar fra landsbygda inn til Bangkok for å finne seg jobb. Ikke overraskende blir hun dratt inn i prostitusjon.

Du får se den virkelig mørke siden av Thailand.

Derfra beveger filmen seg over i asiatisk skrekkfilm-land. Vår hovedperson har lært seg svart magi fra sin bestemor, og bruker denne svarte magien for å beskytte seg selv.

... den virkelig mørke siden.

Som så mange andre asiatiske skrekkfilmer beveger filmen seg ulogisk videre til tider, men den sjokkerer ofte og er spennende som bare det.

Filmen var såpass kontroversiell i Thailand at myndighetene ikke ønsket at den skulle vises utenfor landet, men til slutt kom den ut. Det at filmen blander skrekk med høydramatisk drama fungerer meget godt, og det er også gode skuespillerprestasjoner.

Ikke en virkelig klassiker, men en fin film. Kanskje en av de aller beste thailandske skrekkfilmene du kommer til å se i år....

Terningkast: 4