Melk - morsomt om revnede underliv og barselgrupper

Hvis du fortsatt har Skam-abstinenser og savner å daglig vente på nye klipp med hverdagsdrama, har Viafree en ny produksjon du bør sjekke ut. Nemlig serien Melk, som hadde premiere denne uken.

Melk følger de to alenemødrene Ingri og Matilde, som blir kjent under komiske/tragiske omstendigheter når de bytter sønner ved en feil på barselavdelingen.

Julia Schacht som Matilde.

Mens perfeksjonistiske Ingri har blitt enke bokstavelig talt minutter etter at hun fikk vite at hun var gravid, valgte Matilde å beholde barnet hun er gravid med sammen med eksen Mats (som hun dumpet, hjelpes) uten å fortelle ham det.

Den veeeldig tilbakelente Matilde jobber som sykkelbud og kræsjer på sofaen til en kompis helt frem til fødselen. Ingri, som nå har en stor leilighet for seg selv, finner ut at hun skal invitere Matilde til å bo med henne. Det blir starten på et vennskap mellom de to alenemødrene, som fikk en litt dårlig start.

Alle som lurer på hva i alle dager en barselgruppe er, får forklaring på dette i Melk.

Allerede har Melk bydd på flere morsomme episoder - Hege Schøyen som jordmor, og Espen Lervaag som fysioterapeut, for eksempel. I tillegg til sterke scener som tar for seg både sorg og vennskap. Det er (uansett hvor rart det kan høres ut når man skriver det) også en onaniscene tidlig i serien som er svært sterk å se.

Melk har gjort det litt som Skam gjorde, egentlig, bare at Melk nok er mer spisset for alle som kan relatere til hvordan livet forandres når man blir forelder.

Et aspekt som gjør at det er lett å trekke paralleller til NRK-suksessen, er publiseringsmåten MTG har valgt. Fire episoder på rundt 12 minutter legges ut på Viafree fra mandag til torsdag hver uke.

Hege Schøyen spiller jordmor i Melk.

Og selv om du ikke har barn selv, kan serien likevel være morsom å følge med på utover høsten, nettopp fordi den også er innom mer universelle temaer enn barselgrupper og revnede underliv.

Terningkast: 5

Sjekk ut de første episodene her:







