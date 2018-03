Lady Bird: En av årets beste filmer

Lady Bird.

USA, 2017.

Regi: Greta Gerwig.

Med: Saoirse Ronan, Laurie Metcalf, Tracy Letts, Timothée Chalamet, Odeya Rush, Lucas Hedges, Beanie Feldstein, Jake McDorman.

Aldersgrense: Tillatt for alle.

 «Lady Bird» fikk fem Oscar-nominasjoner, inkludert beste film, beste regi og beste kvinnelige hovedrolle. Nominasjonene var høyst fortjent, og filmen er en perle som absolutt er verdt å se.

Vi møter Christine (Saoirse Ronan) som har gitt seg selv navnet Lady Bird (hvem vil vel beholde et navn gitt dem av foreldrene?). Hun går sitt siste år på high school og nærmer seg tiden hvor viktige avgjørelser må tas. Men er hun i stand til å ta dem?

Selv mener hun at foreldrene - først og fremst moren - har skylda for at ikke alt er så enkelt. Men uansett hvor mye hun trosser moren, kommer hun ikke unna at de to egentlig er ganske like.

«Lady Bird» kan kanskje virke som en tradisjonell oppvekstfilm. Men regissør og manusforfatter Greta Gerwig har klart å fange noe ved tenåringsfasen som få andre har gjort før henne. Blandingen av sårbarhet, usikkerhet og selvsikkerhet er så treffende at du nesten føler deg som en 17-åring igjen.

Lady Bird er en av årets beste filmer.

Dette er selvsagt også takket være Ronans skuespill. Hun viser enda en gang hvilken fantastisk skuespiller hun er, og hun gjør Lady Bird til en person vi både elsker og avskyr om hverandre.

Filmen er spekket av varm humor som gjør den til en nydelig feelgood-film, tross sine mørke sider. Det skal godt gjøres å forlate kinosalen i dårligere humør enn da du gikk inn.

Uansett om du er tenåring, nettopp har vært det eller må akseptere at det er en stund siden, vil du kunne kjenne deg igjen i «Lady Bird». Det er en herlig film om de små tingene i livet, som kan være like viktige som de store. Og den gir deg tro på at du alltid kan styre ditt eget liv, hvis du bare tar sjansen.

