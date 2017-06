Filmen hvor foreldrene dine så sex for første gang

Året var 1980 da filmen kom til USA, men det tok noen år før den fikk sin påvirkning på naive norske unge. En film som fikk en kommersiell suksess da den kom, men som ble slaktet av kritikerne.

Mannen som hadde slått gjennom med Grease laget Den Blå Lagune to år senere, Randal Kleiser, stod bak filmen som følger to barn som søker tilflukt på en tropisk øy i Stillehavet. De lærer alle de elementærene tingene sammen med en eldre mann. Etter hvert får de sterke følelser for hverandre.

Dette var faktisk den tredje gangen filmen ble spilt inn, første gang var som stumfilm i 1923 og så igjen i 1949. En TV-film kom i 2012, den er også tilgjengelig på Netflix. Oppfølger ble også laget i 1991.

I dag er filmen mest en slags tidsreise i hvordan filmer var delvis uskyldige, samtidig som man gjorde ting man ikke kunne tenke seg i dag.

Som en slags tidsreise til hvordan de litt eldre, muligens dine foreldre, oppdaget sin seksualitet så kan filmen ses på med relativt flaue blikk.

Terningkast: 2

