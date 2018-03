Filmanmeldelse, Tomb Raider: Denne dama digger vi

Tomb Raider.

USA, 2018.

Regi: Roar Uthaug.

Med: Alicia Vikander, Walton Goggins, Daniel Wu, Dominic West, Kristin Scott Thomas.

Aldersgrense: 12 år.

 Lara Croft er tilbake - nå i «svensk-norsk» utgave. Og vi liker resultatet!

Lara Croft på eventyr

Roar Uthaug («Bølgen») har regissert storfilmen som tar for seg tiden før Lara Croft ble Tomb Raider. Svenske Alicia Vikander har tittelrollen som 21-åringen som de siste sju årene har ventet forgjeves på at faren skal komme hjem fra jobbreise.

Idet hun er nær å akseptere at faren ikke vil komme tilbake, får hun et hint om hva som kan ha skjedd. Dette fører henne på et utrolig eventyr som skal gjøre henne til den legendariske helten vi kjenner henne som.

Alicia Vikander som Lara Croft i Tomb Raider.

«Tomb Rider» er en ekte eventyrfilm, med alt det innebærer av kyniske skurker, livsfarlige feller og tilsynelatende udødelige helter. Vikander kler rollen som Lara Croft godt, og viser at hun er både modig og sårbar på samme tid.

Som allerede nevnt er dette noen år før filmene med Angelina Jolie fant sted, og Lara har fortsatt ikke helt funnet sin indre eventyrer. Dette gjør henne mer menneskelig enn i 90-tallsversjonen av universet.

Alicia Vikander som Lara Croft i Tomb Raider.

Ingen ny Indiana Jones

Uthaug har et godt grep om filmen og har funnet en fin balanse mellom intens spenning og det mer personlige. Vi er et godt stykke unna Indiana Jones, som satte en ny standard for sjangeren på 1980-tallet med en herlig blanding av humor og action. Men filmen er mer enn godkjent som underholdende eventyrfilm anno 2018.

Nettopp humoren som ga filmer som «Indiana Jones» og «Romancing the Stone» suksess for noen tiår siden, mangler dessverre her. En eventyrfilm som dette kler å ha en ironisk distanse til sitt eget univers, og filmen ville vært tjent med å være et hakk mindre selvhøytidelig.

Alicia Vikander som Lara Croft i Tomb Raider.

Dette til tross - «Tomb Raider» er en underholdende eventyrfilm som er verdt å se hvis du liker eventyr. Og noen klisjeer og noen i overkant dumme avgjørelser kan vi akseptere.

«Tomb Raider» blir aldri kjedelig og holder på vår interesse fra start til slutt. Som seg hør og bør legger filmen opp til en oppfølger, og vi heier på at Uthaug og Vikander får samarbeide om den neste filmen også.

