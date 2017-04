En skikkelig middels kvinnelig sjef

Girlboss

Netflix

Konseptet er helt greit. Ung kvinne blir sjef i firma. Sitt eget. Hun er litt tøffere i kantene enn mange andre.

Voksen alder er det stedet drømmer går for å dø, som hun selv sier.

Problemet med serien er at den prøver å være morsom på måter som ikke er morsomme, tøff på steder den ikke trenger å være og mangler en hovedperson som er sjarmerende nok.

For hele konseptet er interessant, og delvis bra nok. Problemet er at hovedpersonen, Sophia (spilt av Britt Robertson), ikke er lett nok å like. Eller kanskje i det hele tatt.

Serien er grei nok å ha på i bakgrunnen. Grei nok å fnise litt av i ny og ne og grei nok å bare være der. Du vil ikke huske den så lenge, og sannsynligvis ikke savne den så veldig om den blir borte.

Terningkast 3

PS! Charlize Theron har jobbet med serien bak