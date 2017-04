Den råeste dokumentaren du kommer til å se i år

Denne såkalte true crime-dokumentaren starter med at Gypsy Rose Blancharde får beskjed om at hennes mor er død fra en politimann. Hun er drept, og Gypsy er mistenkt.

Seks år tidligere får du en video av Gypsy i rullestol, sammen med sin mor Dee Dee på kreftarrangement hvor hun synger og moren uttaler at hennes datter er grunnen til at hun lever. Gypsy har ikke bare kreft, hun er tilbakestående og har pustevansker, allergier og mye mer.

Veldig snart får du vite at Gypsy ikke er syk, og kan gå av seg selv. Hun er ikke tilbakestående eller har pustevansker.

Derfra blir mysteriet større og større, og enda større enn det du fikk i Making A Murderer på Netflix, og mye raskere. Dette er kun en film, og ikke en serie så ingenting blir dratt ut. Alt skjer fort, og du får avsløringer så fort at du knapt klarer å følge med.

Det er umulig å forklare for mye av hva som skjer i dokumentaren uten å avsløre spenningen og dramaet, men det er bare å si at dette er drama som er så høydramatisk at hadde det vært film ville du ment det var for overdrevet.

Det vi kan si er at du knapt har sett noe mer hjerteskjærende, gripende, dramatisk, spennende og overraskende. Som advokaten hennes sier i serien:

- Jeg har aldri opplevd noe lignende.

Dokumentaren har premiere den 15.mai på HBO, og vil bli vist på HBO Nordic.

Terningkast 6

Mommy Dead and Dearest

HBO

Regi: Erin Lee Carr

Uansett hva du tenker og tror bør du se denne!

