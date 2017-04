Den kjedeligste guttefilmen du ikke bør se

Ny film på TV 2 Sumo: Entourage

TV-serien Entourage kan du se på HBO Nordic. Den er tidvis et morsomt innblikk i guttegutte-verdenen. Der alle menn er gutter, og ingen menn er noe mer enn du tror.

På film ble det rett og slett for mye for lite. Det er ikke en ordentlig film, og selve hovedhistorien er slapp. Det morsomste øyeblikket ser du faktisk i traileren under (etter cirka to minutter) hvor du møter original-entouragen til Mark Wahlberg som inspirerte både film og serie.

For der serien fungerte i små puljer, små biter så blir det som en hel filmkake alt for mye. Og alt for langt inne i en ganske uinteressant guttegutt-verden. På en måte er det et slags forsøk på Sex og singelliv for gutter, men det blir ikke morsomt eller spennende nok.

Grei å se på en fyllesyk morgen, men ikke mye mer enn det. Se eller serien på HBO Nordic enn å bruke tid på filmen, så kan du eventuelt se filmen til slutt for en slags slutt på det hele.

Terningkast: 2

PS! Lurer du på hvor nivået på serien ligger så ser du det under her:

via GIPHY