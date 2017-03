Zara Larsson er rasende etter å ha blitt sensurert av YouTube

Svenske Zara Larson (19) raser etter at musikkvideoen til den nye låten hennes «Symphony» ble sensurert av YouTube.

I musikkvideoen kan vi se to menn som kysser, og dette er grunnen til at YouTube har valgt å kategorisere den som upassende, melder Expressen.

- Det er er forjævlig, sier Zara om sensuren i podcasten sin, «Sanningans mammor».

- Blodet mitt begynte å koke, fortsetter hun.

Dette kysset mellom to menn er grunnen til at YouTube valgte å kategorisere den nye musikkvideoen til Zara Larsson og Clean Bandit som upassende.

«Symphony» er laget i samarbeid med britiske Clean Bandit.

Sensuren har gjort at videoen har ganske mange færre visninger enn den antakeligvis ellers ville hatt, men dét er ikke grunnen til at Zara er sinna over å ha blitt kategorisert som upassende:

Problemet derimot, er synet på homoseksualitet.

- YouTube-greiene er en forlengelse av det virkelige problemet.

Hun provoseres over hvordan homoseksuelle behandles, og at kysset blir sett på som upassende.

Zara sier også at hun vurderer å kontakte YouTube for å argumentere for saken sin og sette spørsmålstegn ved beslutningen om å sensurere videoen.

