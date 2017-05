Øya har bare dagsbilletter igjen

Øya har sikret seg hiphop-stjerneskuddene i sørstatstrioen Migos, og plusser på rockeprogrammet sitt på lørdagen med garagerockbandet The Mystery Lights.

Øya er i oppkjøringen, og solgte i forrige uke ut de siste ukepassene til årets festival, som arrangeres 8. til 12. august. Det begynner også å haste litt for enkelte dagsbilletter: Det er nå under 1.000 dagsbilletter igjen til fredagen, der Pixies, The Shins, Cashmere Cat, Young M.A, Daniel Kvammen, Angel Olsen og Hurray For The Riff Raff er blant artistene som er å høre.

Øya kåret til en av de beste festivalene



Ifølge festivalen går onsdagsbillettene også bra. Det er på åpningsdagen at Lana Del Rey drar i gang, og det er også da Migos entrer scenen. Trioen slapp akkurat andrealbumet «Culture», samtidig som et av medlemmene, Quavo, fant tid til å gjeste Liam Payne fra One Direction sin solosingeldebut «Strip That Down».

Landsmennene fra California i The Mystery Lights er plassert på lørdagen – sammen med sjangerkolleger som The Hellacopters, Car Seat Headrest, Morudes + Bushman’s Revenge og Shame, etter at omstridte PWR BTTM nå har «bestemt seg for å ikke turnere i august».

Samtidig vekker Øya oppmerksomhet i britiske The Independent , som erklærer Oslo-festivalen for å være blant de 7 beste festivalene i Europa og har den øverst på sin liste.

«Litt av et kultursjokk å ankomme Oslo om du er vant til å trampe rundt på et britisk jorde», skriver avisen, som også skryter av festivalens organiske mattilbud og miljøvennlighet på toppen av «en overflod av talent» fra hele musikkverdenen.

