Vil ha uønskede penisbilder på pensum i barneskolen

Helsesøster Ingrid Bjønnes mener at seksualundervisningen på barneskolen bør ta for seg deling av nakenbilder, og får støtte av kunnskapsminster Torbjørn Røe Isaksen, skriver NRK.

- Barn må få et trygt forhold til egen kropp. Dette henger sammen med hvordan de oppfører seg i sosiale medier, sier Bjønnes.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen skal snart legge frem en digital strategi for skolen.

Han sier at han ikke tror seksualundervisningen i skolen er bra nok, og sier at det er absurd at så mange unge kvinner får tilsendt penisbilder uten å be om det.

- Noe av dette kan være straffbart. Og elevene må lære at det er forbudt og straffbart å spre bilder av andre i nedverdigende eller intime situasjoner, sier kunnskapsministeren.

Både han og helsesøster Ingrid Bjønnes er enige om at foreldre er nødt til å ta ansvar, men at seksualundervisningen ikke forholder seg til mange av problemstillingene som kan dukke opp i det virkelige liv.

