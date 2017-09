Vi tror deg-stiftelsen vant Skamløsprisen 2017

Vi tror deg-stiftelsen stakk av med Skamløsprisen 2017 under Skamløsdagen i regi av Sex og samfunn på riksscenen i Oslo. Fagdagen tar for seg ulike aspekter ved seksualitet og skam og Skamløsprisen går til enkeltpersoner eller organisasjoner som jobber for å fjerne skam.

Vi tror deg er en stiftelse for voldtektsofre opprettet av Andrea Voldum (22) og June Holm (26) i februar i år.

- Det var veldig uventet, sier Andrea Voldum til Side2.

- Utrolig

- Det er bare et halvt år siden vi startet. Og vi følte oss som vinnere bare ved å komme som topp ti, så dette er utrolig, legger June Holm til.

Vi tror deg jobber med å forebygge voldtekter, avdekke seksuelle forbrytelser og overgrep, styrke voldtektsofres rettssikkerhet og ivareta både voldtektsofre og pårørende.

- Dette sier litt om hvor mye dette betyr ikke bare for oss, men også for andre. Det er kjekt å få den bekreftelsen, sier Andrea.

- Voldtekt på dagsorden

Andrea og June møtte hverandre under demonstrasjonen for rettssikkerhet for kvinner utenfor Stortinget i august 2016. Demonstrasjonen ble holdt i etterkant av det store oppstyret rundt den såkalte Hemsedal-saken, hvor Andrea anmeldte tre menn for å ha gjengvoldtatt henne. Hun ble ikke trodd i retten.

Det var i etterkant av dette at de bestemte seg for å opprette Vi tror deg.

Det var under demonstrasjonen for rettssikkerhet for kvinner i august 2016 at Andrea Voldum og June Holm møtte hverandre.

- Vi ønsker å bli de som setter voldtekt på dagsorden, fjerne skam og skyld, samt være den beste informanten innenfor problematikken på sikt. Vi gleder oss til å ta alle med på vår reise, og håper at dette blir godt mottatt og støttet opp om, for jo mer kan vi få til sammen, sa Andrea Voldum til Side2 da stiftelsen var nystartet.

Andrea Voldum under demonstrasjonen for rettssikkerhet for kvinner utenfor Stortinget.





Vil engasjere politikerne

- Vi tenker at det absolutt kan få andre til å få øynene opp. Vi har veldig lyst til å engasjere politikere. Vi savner egentlig at de engasjerer seg. Vi vil gjerne at flere skal få dette som en hjertesak sånn som vi har, for det er så viktig - det er et samfunnsproblem, sier June.

- Og ikke minst politiet og psykologer. De har vi lyst til å opprette et samarbeid med, fortsetter hun.

Juryen til Skamløsprisen består av Else Kåss Furuseth, Kathrine Aspaas, Rahman Chaudry, Nils Bech, Sophie Elise Isachsen, Isak Byomstad, Maria Røsok.

I fjor vant de skamløse minoritetsjentene Nancy Herz, Sofia Nesrine Srour og Amina Bile.

De to andre finalistene var Nina Brochmann og Ellen Støkken Dahl, forfattere og myteknusere, og Sofie Frost, forfatter og skuespiller.

- Mange snur ryggen til

Andrea og June forteller at de nå bruker mesteparten av tiden sin på Vi tror deg-stiftelsen.

- Nå jobber vi med å stille opp i rettssaker og støtte fornærmede, og det tar mye tid. Så er det å jobbe videre med holdningskampanjene våre, holde foredrag og snakke om temaet på skoler.

- Hvorfor er det viktig å snakke om skam i 2017?

- Det gjør livet så mye lettere hvis man ikke skal gå rundt og føle på den skammen. Vi har opplevd mange ganger at folk snur når vi sier at vi jobber med Vi tror deg-stiftelsen, en stiftelse for å hjelpe voldtektsutsatte og pårørende. Det er mange som snur ryggen til og går. Dette må snakkes om. Det bør være like normalt som å si at man jobber i en butikk, sier June.

June Holm og Andrea Voldum håper de kan bruke egne erfaringer til å hjelpe andre.

- Jeg vegrer meg litt av og til. Jeg sier det hele tiden, men når jeg har sett reaksjonene til andre lurer man litt på om det er feil å jobbe med dette. Sånn skal man ikke føle det. Alle skal føle at dette må snakkes om, og om man opplever noe, skal man ikke være redd for å dele det med noen. For det hjelper utrolig masse på.

- Å fjerne skammen er en viktig nøkkel der, legger Andrea til.

- Blir man møtt med forståelse, klarer ikke skammen å overleve heller. Hvis man forteller til noen og blir møtt med forståelse, da blir det så mye enklere etterpå. I stedet for at man skal gå og holde det for seg selv, eller si det til noen og ikke bli hørt eller trodd.

- Skam spiser deg opp innvendig, og det er viktig å få den følelsen bort, avslutter Andrea.

