Usher saksøkes for å ikke ha fortalt at han angivelig har herpes

RnB-stjernen Usher Raymond (38) anklages for å ikke informere sexpartnerne sine om at han angivelig har genital herpes.

Det var først i juli at påstandene om Usher og herpes dukket opp, i lekkede dokumenter som havnet på nettstedet Radar Online.

4. august ble det kjent at advokaten Lisa Bloom (55) nå går til sak mot Usher sammen med klientene sine:

I will be doing a New York press conference Monday morning regarding a new case I’m filing against Usher. Here are the details. pic.twitter.com/MNXWyETXOJ — Lisa Bloom (@LisaBloom) 4. august 2017

«Mandag 7. august vil advokat Lisa Bloom gå til søksmål på vegne av tre personer, som alle hevder at Usher hadde seksuell omgang med dem etter 2012 og ikke informerte dem om at han hadde en angivelig kjønnssykdom, slik loven krever», annonserte hun i en pressemelding på Twitter.

Quantasia Sharpton (t.v.) er en av kvinnene som hevder at hun hadde sex med Usher og at han ikke informerte henne på forhånd om at han hadde en kjønnssykdom. Her er hun sammen med advokat Lisa Bloom.

- Invitert til hotellrommet

På pressekonferansen som ble holdt for søksmålet, informerte Lisa Bloom om at hun nå går til søksmål på vegne av to kvinner og en mann som sier at de har hatt seksuell omgang med Usher, skriver Radar Online.

En av klientene, Quantasia Sharpton (21), var også til stede på pressekonferansen. Hun hevder at Usher plukket henne ut blant publikum på en konsert og inviterte henne til hotellrommet sitt, hvor de hadde sex, melder TMZ.

Quantasia, som da var 19 år, hevder også at han ikke fortalte henne at han angivelig hadde herpes.

- Han advarte meg aldri om noen kjønnssykdommer, sa hun under pressekonferansen.

Selv skal hun ha testet negativt for herpes i etterkant.

- Jeg kontaktet Lisa Bloom for å finne ut av hva rettighetene mine er som kvinne. Selv om jeg testet negativt, ble jeg opprørt over anklagene for jeg ville aldri ha samtykket om jeg hadde visst.

Usher på sin side, sier at han på ingen måte hadde sex med henne, fordi «hun ikke er hans type», ifølge TMZ.

Pålagt å informere

I USA er man pliktig til å informere eventuelle nye sexpartnere dersom man har en kjønnssykdom.

Usher har i skrivende stund ikke gått ut offentlig og sagt hvorvidt han har viruset eller ikke.

- Vi ber om at Mr. Raymond går ut og sier ifra om han er smittet med herpes, og i så fall må han informere alle sine tidligere sexpartnere, sa Lisa Bloom under pressekonferansen ifølge Radar Online.

Samme nettsted melder også at Usher i all hemmelighet betalte 1,1 millioner dollar etter at han angivelig skal ha smittet en kjendisstylist med herpes i 2009 og 2010.

Usher er en av de største RnB-artistene. Han ble signert til et plateselskap i en alder av 14 år og står bak store hits som «Burn» og «Yeah».

