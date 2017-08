Universal stenger kommentarfeltet på YouTube

Det sier Bjørn Rogstad, ansvarlig for norsk musikk hos Universal Music, i en pressemelding.

Plateselskapet har valgt å stenge kommentarfeltet på musikkvideoen til bloggeren Sophie Elise Isachsen på YouTube, etter at hun mottok hatefulle ytringer. Søndag lanserte Sophie Elise musikkvideo til All Your Friends. Videoen er spilt inn i Lofoten, og hun danser blant annet sammen med en mannlig motspiller. Både Sophie Elise og hennes motspiller har fått rasistiske kommentarer, og ord som blant annet «apekatt», «ludder», «ekkelt» og «hore» blir brukt.

Videoen til Sophie Elises nye låt «All Your Friends» får massiv rasehets i kommentarfeltet.



Universal vurderer anmeldelse



I går påpekte Universal at de ikke ønsker å gi ytringene mer boltreplass. De fikk nok, og stengte kommentarfeltet:

- Vi hadde ikke trodd at en vakker video om kjærlighet mellom to mennesker skulle lokke jordas avskum opp fra avgrunnen. Vi er dypt rystet og sjokkerte. Dette er en vanskelig og etthundreprosent deprimerende situasjon. Skal vi stenge gørra ned og ikke gi de tjue idiotene mer oppmerksomhet enn de allerede har fått eller skal vi la dem steke i sola? Vi vurderer alle muligheter – også anmeldelse. Vi er i dialog med de rette instanser rundt dette, sier Bjørn i en meddelelse.

