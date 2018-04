Undertøysselskap bruker algoritmer for å finne den perfekte BH-en

Det relativt nye undertøysmerket True & co har brukt feedback fra seks millioner kvinner slik at de har kunnet lage den perfekte spileløse BH-en.

Merket ble annonsert i mars 2017 som er en del av PVH, et New York-basert selskap som først og fremst jobber med klær. Blant de andre merkene PVH har i stallen, finner vi Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Speedo og Warner's and Olga, ifølge Fashionista.

Les også: Er det best å gå med eller uten BH?

Spileløs BH for store byster

Blant BH-modellene til merket, finner vi en spileløs BH med navnet V Neck Racerback Bra som har rukket å bli en liten internettsnakkis. Dette fordi den er spileløs og samtidig tilbys helt opp i DDD-cup.

En rekke medier har omtalt merket, blant dem New York Times, Business Insider, NyMag og Bloomberg.

Skjermdump av den populære V Neck Racerback BH-en til True & Co.

Alle kvinner med stor byste vet hvor vanskelig, for ikke å si umulig, det kan være å finne BH-er uten spiler som gir tilstrekkelig støtte.

Selskapet hevder imidlertid å ha funnet løsninger på problemene, og har klart å utvikle spileløse BH-er som også funker for kvinner med større pupper. Selv om ikke BH-en har spiler, skal formen gjøre at den likevel gir nok støtte og løft.

Les også: Dette er de vanligste BH-feilene

Har definert 2000 kroppstyper med algoritmer

True & co har samlet inn data fra seks millioner kvinner og bruker informasjonen til å utvikle nye design og gjøre anbefalinger til kundene mer presise. Selskapet har også utviklet en egen test for å finne den perfekte BH-en til potensielle kunder. Du blir tilbudt å ta testen når du klikker deg inn på nettsidene.

- Vi er det første selskapet som bruker en test for å finne kvinners favoritt-BH - ingen prøverom, ingen målebånd, ingen bilder, skriver medgrunnlegger Michelle Lam på selskapets nettsider.

Testen stiller spørsmål som: «Hva slags form har puppene dine?», «Hvordan hviler puppene dine i BH-en din?», og «"Renner" puppene dine over?».

Testen tilbyr hver kvinne tre ulike BH-modeller som tilbys hver kunde, men du må ikke kjøpe noe.

- Vi har en algoritme som definerer 2000 kroppstyper, sier Michelle Lam til New York Times.

Det at True & co ikke lager spesialtilpassede BH-er til så mange ulike kroppstyper, reduserer derfor mest sannsynlig presisjonen til testen ganske mye, når så mange forskjellige kropper skal fordeles på de ganske få type BH-ene merket faktisk tilbyr.

Mest sett siste uken

Del denne artikkelen