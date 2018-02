Undersøkelse: 94 prosent av kvinnene i Hollywood har blitt utsatt for seksuell trakassering

Hele 94 prosent av kvinnene i filmindustrien i Hollywood sier de har blitt utsatt for seksuell trakassering.

Det kommer frem en ny undersøkelse gjort av USA Today, i samarbeid med National Sexual Violence Center

843 kvinner i filmbransjen har deltatt i spørreundersøkelsen.

Den mest vanlige formen for seksuell trakssering er seksuelt ladede kommentarer, spøker eller gester. 87 prosent av de spurte oppgir at de har vært ute for denne formen for uønsket seksuell oppmerksomhet.

- Tvunget til seksuelle handlinger

Det å «bli berørt på en seksuell måte» er i spørreundersøkelsen den nest vanlige formen for seksuell trakassering. 69 prosent av kvinnene oppga at de har opplevd å bli berørt på en slik måte.

I tillegg sier 21 prosent av de spurte kvinnene at de har blitt tvunget til å utføre seksuelle handlinger.

Kun en av fire kvinner meldte i fra om hendelsene, og av disse sier bare 28 prosent at jobbmiljøet forbedret seg i etterkant.

Undersøkelsen ble gjennomført i perioden 4. desember 2017 og 14. januar 2018, via mail som ble sendt til medlemmene av non-profitorganisasjonen The Creative Coalition og Women in Film and Television, en organisasjon som skal fremme kvinner i film- og TV-bransjen.

USA Today påpeker at den ikke er representativ for hele industrien, og heller ikke for kvinner generelt.

Les også: Derfor deler mange #metoo i sosiale medier

Engasjementet eksploderte

#metoo-bevegelsen eksploderte høsten 2017, da en rekke kvinner sto frem og fortalte at de hadde blitt utsatt for seksuell trakassering og overgrep av Hollywood-produsenten Harvey Weinstein.

Kampanjen har senere spredd seg til hele verden, også Norge. I innlegg på sosiale medier har kvinner brukt hashtaggen til historier om hva de selv har blitt usatt for.

Blant annet har kvinner i musikkbransjen og kvinnelige skuespillere gått sammen og tatt et oppgjør med seksuell trakassering under hashtaggene #nårmusikkenstilner og #stilleforopptak.

Mest sett siste uken

Del denne artikkelen